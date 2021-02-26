Экс-супруга бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана – Анна станет участницей нового сезона романтического реалити "Холостяк". Первая вечеринка, где холостяк Михаил Заливако познакомится с Анной, состоится уже 5 марта.

Участие бывшей пассии Андрея Богдана стало неожиданностью для зрителей "Холостяка" 11 сезона. Вероятно, отношения Андрея и Анны были тайными, поскольку известно, что у Богдана была только жена Ольга, с которой он расстался весной 2019 года. В них остались 4 детей: Анастасия, Виктория, София и Екатерина. После этого Богдан был некоторое время в отношениях с Анастасией Сличной.

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Бывшая жена Богдана появится в "Холостяке"

Видеоролик с участием Анны Богдан появился на днях на сайте телеканала СТБ. В нем женщина появляется в эффектном наряде фиолетового цвета с разрезом от бедра.

Моим бывшим мужем был Андрей Богдан. Он сделал мне предложение через три месяца нашего общения. Конечно же, я сказала "да",

– рассказала девушка в видео.

Анна Богдан примет участие в Холостяке 11 сезон: видео

Насколько продолжительными были отношения пары и когда они были в браке – неизвестно. Впрочем, в сети остались скриншоты фотографий, где Андрей Богдан отдыхает вместе с экс-возлюбленной.



Андрей Богдан в 2017 году отдыхал с Анной / Скриншот с фейсбуке, "CТБ"



Андрей Богдан с Анной (справа) / Скриншот с фейсбука, "СТБ"

Уже 5 марта вся Украина узнает об истории отношений Анны и Андрея, а также то, выберет ли Михаил Заливако женщину в 15-тку лучших.