11 сезон реалити-шоу "Холостяк" продолжает поражать зрителей. Участницы на личных страницах в социальных сетях делятся подробностями закулисья проекта. В частности, Юля "Зайка" рассказала, что в свободное от съемок время они занимаются бьюти-процедурами, а также обсуждают происходящее на шоу.

Вся страна нетерпеливо ждет новых выпусков "Холостяка". Романтические свидания, неожиданные признания и выбор Михаила Заливако заставляют зрителей затаить дыхание. И еще больше интересуют моменты, которые остаются вне камер. Поэтому особое внимание приковано к инстаграм-публикациям участниц реалити-шоу.

Интересно Instagram vs реальность: страницы участниц "Холостяка-11"

Юля "Зайка" активно делится с подписчиками интересными подробностями. В одной из публикаций девушка рассказала, что делает, когда не получает приглашения на свидание.

Занятия участниц "Холостяка-11", когда не ходят на свидания

График на проекте не нормирован. Девушки ложатся спать и просыпаются в разное время.

Когда одни участницы на свидании, то другие собираются на посиделки, чтобы обсудить, что происходит, предположить, чем они занимаются на встрече с Михаилом. Также девушки обсуждают, кто вернется, а кто может покинуть шоу. Иногда возникают ссоры.

У участницы разные развлечения. В частности, на 5 неделе была арт-терапия во Львове.

Это именно те закадровые комментарии, которые есть в каждом выпуске. Также может быть съемка рекламы.

Иногда у девушек есть несколько часов свободного времени. Тогда они собираются в комнате, делают маски, говорят, играют в игры. В общем, разные девичьи дела.

Вернувшись на съемочную площадку, они ждут других участниц со свидания и подробностей встречи с Михаилом. Во время этих посиделок на диванчике одежду каждая девушка выбирает самостоятельно, предварительно утвердив ее со стилистами. Макияж и прическу красавицы также делают самостоятельно.

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