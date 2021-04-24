В пятницу, 23 апреля, вышел в эфир 8 выпуск 11 сезона шоу "Холостяк" – один из самых горячих и эмоциональных эпизодов за всю историю проекта. Он был насыщен откровенными конфликтами и беспрецедентной борьбой за сердце Михаила. Какими были встречи "Холостяка" с девушками, узнавайте дальше.

Стоит знать Холостяк 11 сезон 8 выпуск: кто из участниц выбыл из проекта

Свидание с Дашей в пустыне

"Холостяк" пригласил Дашу на свидание еще на церемонии роз. Девушка была уверена, что поедет домой, поэтому переволновалась и не сдержала эмоций. В общении тет-а-тет спортсменка призналась в своих чувствах, а Михаил в свою очередь позвал ее на индивидуальную встречу.

Он устроил прогулку на верблюдах по пустыне. Как бизнесмен, так и Даша проявили заботу друг о друге: он прихватил головные уборы, а она – солнцезащитный крем. Их общение было легким и непринужденным.

Она все проговаривает, не стесняется, не боится. И это классно,

– заявил Михаил.

После прогулки они готовили под открытым небом – жарили курицу и собственноручно делали лаваши. Даша призналась, что готовит нечасто, однако это не слишком смутило "Холостяка". Девушка рассказала и о последних отношениях, которые длились пол года. Пара разошлась потому, что бойфренд не делал серьезных шагов, тогда как она готова следовать за своим избранником всюду. Душевный разговор завершился страстными поцелуями.

"Мне понравилось, что сегодня она была другой, не зажималась", – подытожил Михаил Заливако.

Задание от Григория Решетника

Участницы "Холостяка" получили два задания от ведущего проекта Григория Решетника. Они должны были:

изготовить, а затем продать настоящие египетские украшения;

сформулировать, записать на папирусе свою мудрость и выторговать дополнительные монеты;

приготовить традиционный египетский коктейль. Фрукты они должны были приобрести на базаре. Там лучше всего себя проявили Джессика, Таня и Даша, тогда как Аня и Юлия "Зайка" были пассивными.

За вырученные средства красавицы приобретут наряды на церемонию роз. Добавим, первую монету получила Даша – "Холостяк" вручил ее спортсменке еще на свидании.

Свидание с Юлией "зайкой" в СПА

Михаил Заливако позвал Юлию на фабрику духов, ведь запахи для него очень важны. Они определились с ароматом для девушки и подобрали свечи, эфирные масла для свидания в СПА. Оно не обошлось без нежных, откровенных прикосновений и еще более страстных поцелуев в душе.

"У меня такого никогда раньше не было, меня разрывало на куски", – поделилась Юлия "Зайка".

Во время ужина в ресторане Юлия "Зайка" впервые рассказала о предыдущих отношениях. Учась и работая в Польше, она два года встречалась и жила с парнем. Однако их цели на будущее не совпадали: он хотел остаться в Польше, а она – вернуться в Украину. В жизни красавицы случалось и такое, что длительные дружеские отношения перерастали в романтические, поэтому она против дружбы своего избранника с бывшими.

Она может воспринимать мелочи серьезнее, чем они есть,

– подчеркнул Михаил Заливако.

После того как Юлия "Зайка" вернулась в дом, у нее возник конфликт с соперницами. Девушки узнали, что она летала на отдых в Барселону и Афины с малознакомыми мужчинами, с которыми завязывала отношения в соцсетях и на конкурсах красоты. Участницы предположили, что она работает эскортницей, однако Юля опровергла их подозрения.

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Экстремальное свидание с Розали

Поскольку участница мечтала об экстремальном индивидуальном свидании, Холостяк пригласил ее на парасейлинг – полет на парашюте за лодкой. К слову, мужчина удивился, что Розали не хватает адреналина, ведь она всегда казалась ему очень спокойной.

После парасейлинга они катались по Красному морю. Девушка никак не могла настроиться на серьезный разговор, поэтому так и не задала Михаилу вопросы, которые ее на самом деле беспокоили. Их свидание было коротким и завершилось неожиданно.

Ночное свидание с Аней

После того как девушка стала очевидицей поцелуя Джессики с Михаилом, он позвал ее на разговор. "Холостяк" объяснил, что не хотел обидеть Анну, и извинился перед ней. Искренние признания мужчины растрогали участницу.

Когда конфликт был исчерпан, они отправились в ресторан. Там Анна поделилась, что не умеет сдерживать эмоции, поэтому так бурно отреагировала на поцелуи на ее глазах. В своих чувствах турагент так и не призналась, однако заявила, что хочет познакомить Михаила со своей семьей. Ужин не обошелся без сладких поцелуев.

"Холостяк" так не хотел отпускать Анну, что решил сбежать с ней от камер. Наедине их поцелуи и объятия стали все горячее.

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Встреча участниц с Григорием Решетником

После поездки на базар девушки взялись за выполнение задания от ведущего – приготовление коктейлей, которое не обошлось без обсуждения последних свиданий. Большинство участниц осудили Розали за то, что она так просто отпустила Михаила на встречу с Аней.

Однако Джессика набросилась на Юлию "Зайку", обвинив ее в продажности, легкомыслии и безэмоциональности. По ее мнению, конкурентка не достойна "Холостяка", ведь не влюблена в него, а на проект пошла для того, чтобы повысить свою популярность. Кроме того, Джессику не оставляет мысль, что Юля связана с эскортом.

Торги с "Холостяком"

Человеком, которому участницы должны были продать свои коктейли, украшения и мудрости, оказался Михаил. Именно он распределял монеты между претендентками на свое сердце:

самым вкусным он назвал десерт Даши, отдав ей 8 монет, далее Тане – 7 монет, Юле – 6 монет, Ане – 5 монет, Розали и Джессикк – 4 монеты;

самыми меткими "Холостяк" считает мудрости Ани и Тани, вознаградив их 9 монетами. Высоко Миша оценил выражение Джессики – на 8 монет, а вот мудрость Даши тронула его меньше всего – на 3 монеты;

самым роскошным бизнесмен назвал колье Розали, которой досталось больше всего монет, далее украшения Джессики – 5 монет, Анны – 4 монеты, меньше всего денег досталось Тане, Даше и Юлии.

Во время групповой встречи Михаил пообщался с Розали наедине. Девушка призналась: он так резко завершил их экстремальное свидание, что она почувствовала себя ненужной. Однако "Холостяк" заявил – она ему нравится. Впоследствии Заливако пригласил на тет-а-тет Таню, которая помогла ему перевести папирусы с мудростями. Они поговорили о семье и дружбе, их диалог был легким и непринужденным.

Девушкам, ведущему и Михаилу Джессика рассказала о том, что родители оставили ее 5-летнюю на бабушку и дедушку. В детстве ей не хватало поддержки и любви мамы и папы, поэтому она привыкла быть сильной и рассчитывать только на себя. Своей слабости и чувственности участница "Холостяка" боится. Во время индивидуального общения с Мишей Джессика заговорила о ревности, своих сильных и слабых сторонах. Их разговор завершился нежным поцелуем.

Церемония троянд

Пропуска в 9 неделю "Холостяка" получили Анна, Розали, Джессика, Даша и Юлия "Зайка". Последняя из них оказалась в шаге от вылета. Михаил Заливако хотел попрощаться с девушкой, ведь устал доказывать, что она ему небезразлична. Однако Юля пообещала больше не сомневаться в его чувствах.

Роза не досталась только

Пропуска в 9 неделю " Холостяка "получили Анна, Розали, Джессика, Даша и Юлия"Зайка". Последняя из них оказалась в шаге от вылета. Михаил Заливако хотел попрощаться с девушкой, ведь устал доказывать, что она ему небезразлична. Однако Юля пообещала больше не сомневаться в его чувствах.

Роза не досталась только Тане.