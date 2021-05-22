Финал "Холостяка-11" был эмоциональным и непредсказуемым. Каждая из участниц стремилась стать избранницей Михаила, с которым строила отношения на проекте в течение трех месяцев. Однако лишь одной девушке мужчина смог открыться и увидеть с ней общее будущее.

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На шоу Заливако показал, что умеет быстро принимать решения, однако финальный выбор ему было не просто сделать. У харьковского бизнесмена была неповторимая история с каждой из трех финалисток. Он сблизился с ними, однако несдерживаемые чувства возникли лишь к одной. И ею стала Анна Богдан!

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