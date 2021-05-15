Участница, которая покинула реалити-шоу "Холостяк" в девятом выпуске, так и не признавшись Михаилу Заливако в чувствах, пригласила его на место первой встречи. Она заявила мужчине, что любит его, а он вернул ее в проект. 130-тысячной аудитории в инстаграме девушка объяснила свой дерзкий шаг.

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Юлия "Зайка" прокомментировала возвращение на "Холостяк"

Юлия заверила, что волновалась и нервничала перед первым индивидуальным свиданием с "Холостяком". Когда она увидела его через стекло автомобиля возле торгового центра, то в ее сердце "что-то щелкнуло". Так, девушка влюбилась в Михаила еще с первой встречи, однако испугалась своих чувств.

"Мне было непонятно, что со мной происходит. И я испугалась этого. Я всячески пыталась задвинуть, подавить, затолкать свои чувства вглубь души. Вместо того, чтобы поделиться ими с тобой", – пояснила Юлия "Зайка".

Поэтому она вернулась в одиннадцатом выпуске, чтобы признаться Михаилу в любви, не ожидая того же взамен. Она решила, что бизнесмен должен знать о ее чувствах, не смотря ни на что.

Я сгорала в аду каждый день, но меня возродила вера в нас. Никакая усталость, испытания, трудности, правила проекта – ничто не может стать преградой для любви. Даже если весь мир будет против, знай: мой выбор – это ты,

– помпезно написала Юлия.

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Добавим, комментируя вылет из "Холостяка-11", Юлия "Зайка" отмечала, что Михаил никогда не узнает о ее любви. Она сетовала на то, что нигде не учат проявлять любовь к дорогому человеку, поэтому этого не умела и она.