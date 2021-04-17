"Холостяк" каждую неделю приближается к финалу и выбору, который ждет страна. Михаил знакомится с участницами, творит историю с каждой девушкой. 7 выпуск "Холостяка" был насыщен эмоциями, пылкими поцелуями и незабываемыми свиданиями на морском побережье. Кому из девушек удалось сблизиться с Заливако, а с кем он попрощался навсегда – узнавайте в материале Showbiz 24.

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Свидание с Розали на безлюдном пляже

Ведущий Григорий Решетник рассказал, что подготовил индивидуальное свидание, которое продлится 12 часов. "Холостяк" решил, что хочет провести это время с Розали, у которой еще и праздник – день рождения. Впоследствии они должны были выбрать вещи, которые необходимы для свидания. Каждая вещь стоила какое-то количество времени. В целом Заливако и Розали вместе проведут 4 часа.

Пара отправилась на безлюдный пляж, где весело провела время. Розали поделилась, что раньше она думала, что их отношения похожи на дружбу, однако Михаил успокоил ее и отметил, что он знает, чего хочет, и это точно не дружба.

"Холостяк" рассказал, что в детстве часто болел, были проблемы с кровью, а Розали призналась, что у ее мамы инвалидность. Такой разговор еще больше эмоционально сблизил их. Позже Михаил предложил прогуляться по воде и устроить атмосферную фотосессию, после чего вместе написали сказку о Розали. Завершилось такое романтическое свидание страстным поцелуем.

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Индивидуальное свидание с Юлей

Встреча "Холостяка" с Юлей состоялась в греческом стиле. Пара отправилась на велопрогулку, во время которой состоялся милый диалог. После они наслаждались невероятно красивым видом и разрисовывали амфоры, как в Древней Греции, на которых изображали свою жизнь.

Такое занятие было не только творческим, но и сблизило Михаила и Юлию, они смогли больше узнать друг о друге.

Атмосферное свидание завершилось романтическим ужином. Заливако отметил, что Юля очень нравится ему, но ее страхи настораживают его.

Игра в шашки

Григорий Решетник разделил девушек на две команды:

Джессика, Розали, Юлия "Зайка" – белые;

Даша, Татьяна, Аня – черные.

Дария была лучшим игроком, поэтому ее ждал сюрприз от Михаила. А самой слабой в этой игре была Юлия "Зайка" и осталась без права идти на ближайшее свидание, на которое ее пригласит Михаил. Также она должна была решить, кто пойдет на это свидание вместо нее. Встречу с "Холостяком" она отдала Джессике.

Активное свидание с Джессикой и Аней

Михаил удивился, поскольку на свидание пригласил "Зайку", а пришла Джессика. Однако он все равно был рад видеть девушек и подготовил для тех экстремальное свидание на воде. Конкуренция между участницами на этом свидании была бешеной. Каждая стремилась получить от "Холостяка" как можно больше внимания.

Аня не теряла случай проявить инициативу и активно флиртовала с Михаилом. Девушки оказались настойчивыми, на свидании был целый спект положительных эмоций, которые запомнились каждому.

После они отправились в теплое и уютное место, где пообщались. Первой на разговор с "Холостяком" ушла Аня. Его смутило поведение девушки во время свидания, ведь она призналась, что хотела ударить Заливаку, когда он взял Розали за руку.

Джессика при личном разговоре призналась, что она хочет пойти на индивидуальное свидание и выразила свое недовольство. Но все-таки разговор с Джессикой закончился страстным поцелуем, который увидела Аня.

Индивидуальное свидание с Таней

Сначала Михаил и Татьяна прогулялись, а затем отправились на пляж, где строили замок из песка. "Холостяк" неоднократно отмечал, что ему очень нравится непосредственность девушки, она не стесняется быть собой. Они делились историями из детства, много смеялись. Татьяна призналась, что Михаил нравится ей.

После такого разговора вдвоем пошли купаться, изучали подводный мир. Плавание завершилось и Заливако пригласил девушку на пикник на побережье. Оба рассказали о том, как представляют будущие отношения, сблизились и получили максимальное удовольствие от этого дня.

Церемонія троянд

Аня призналась Михаилу, что он сделал ей больно. "Холостяк" был огорчен, что заставил девушку плакать. Он вручил Анне розу и отметил, что она та девушка, которая дорога его сердцу. Следующей желаемую розу получила Джессика.

"Холостяку" понравились эмоции, которые он пережил с Розали на свидании. Также девушке удалось запустить воздушного змея во время одного из развлечений, которые Григорий Решетник придумал для девушек на этой неделе. Поэтому она имела возможность загадать желание, которое выполнит Михаил. Участница захотела экстремальное индивидуальное свидание на следующей неделе и Заливако, вручив ей розу, заявил, что это желание исполнится.

"Холостяк" в очередной раз отметил, что ему нравится легкость, которую он чувствует рядом с Татьяной, поэтому она также получила розу.

Михаил отметил Юлии, что хотел показать ей свои чувства, однако она в очередной раз усомнилась. На этой неделе "Холостяк" решил отпустить девушку домой.

Юля "Зайка" получила долгожданную розу от Михаила и страстно поцеловала его на глазах у других девушек. Она пригласила "Холостяка" на индивидуальное общение, где, как думал Заливако, будет диалог, а был лишь поцелуй, который его немного смутил.

Даша также имела возможность поговорить с Михаилом. Девушка рассказала ему о своих чувствах и подчеркнула, что хочет продолжения этой истории. Ее чувства взаимны, поэтому "Холостяк" вручил ей розу, которая стала пропуском в следующий этап шоу.