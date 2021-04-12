В последнем выпуске "Холостяка" проект покинула Лиза, а также Катя. Она прокомментировала вылет из проекту и заявила, что Михаилу слишком много кажется. Катя добавила, что это герой не ее романа.

В 6 выпуске романтического шоу "Холостяк" Михаил Заливако заявил, что во время последнего общения с Катей, он не услышал прямых ответов на его вопросы. Несмотря на то, что сама девушка отметила, что имела симпатию, она все равно покинула проект из-за холода и отсутствия заинтересованности, по словам Заливаки.

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Катя о вылете из "Холостяка"

В заметке девушка объяснила, почему она не проявляла себя на проекте и почему же ей не удалось найти общий язык с главным героем.

Я открываюсь людям не сразу и далеко не всем. И не зная человека и не имея возможности его узнать, не хотелось открываться перед ним и всей Украиной раньше времени. Мне в какой-то момент стало это неинтересно, я поняла, что нахожусь не в том месте и не с тем человеком,

– заявила Екатерина.

Участница "Холостяка-11" подчеркнула, что все равно оставляла шанс на индивидуальное свидание, на котором изменила свое мнение. Она добавила, что шла на шоу для того, чтобы почувствовать сказку, получить эмоции во время романтических свиданий, где бы смогла раскрыться мужчине.

"Но это не тот мужчина, который смог мне его подарить. Когда Михаил говорил мне: "Мне кажется, ты манипулируешь людьми", "Мне кажется, ты играешь", "Мне кажется ваша дружба не настоящая". А не кажется ли Вам, что ему очень много кажется?", – отметила Катя.

Девушка добавила, что именно с такими словами она покинула церемонию роз. Но со временем она поняла, что причина вылета касалась ее инстаграм-страницы, а также из-за того, что не было чувств и заинтересованности.

В этом он прав, я не успела его узнать. Человек, который не уверен в своих словах и за них не отвечает, становится неинтересным, не вижу смысла продолжать диалог,

– добавила Катя.

Также экс-цчастница написала, что каждый человек имеет право на мнение. Она ни о чем не жалеет и не хотела бы ничего изменить. "Для меня сложилось все так, как должно было. Я получила много незабываемых впечатлений и эмоций, много интересных знакомств на проекте и за проектом. Хороший опыт на телевидении, который мне понадобится. Михаил – хороший парень, но я хочу быть рядом с мужчиной, который уверен в себе и во мне. Это герой не моего романа", – подытожила девушка

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