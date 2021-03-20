В 3 выпуске 11 сезона "Холостяка" проект покинули сразу семь девушек. Одна из них - бывшая порноактриса Настя, известная как Адель Асанти. Девушка ушла по собственному желанию и теперь объяснила публике свое решение. Она пожаловалась, что ее больше не воспринимают как обычного человека.

В разгар вечеринки по случаю дня рождения экс-супруги Богдана Анны, 24-летняя участница Настя неожиданно заявила о намерении покинуть шоу "Холостяк". Девушка объяснила Михаилу Заливаци, что не может жить в атмосфере лжи и лицемерия, которая царит в доме в лесу. Тот попытался удержать ее, предложив переехать в дом на озере, однако бывшая порноактриса решила уйти уже, чтобы потом красавец не разбил ей сердце.

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Вылет звезды фильмов для взрослых всколыхнул сеть. Девушку засыпали вопросами, поэтому она прояснила ситуацию на личной странице в инстаграме.

Бывшая порноактриса Настя о вылете из "Холостяка"

Настя опубликовала лаконичное сообщение, заявив, что даже после завершения карьеры в порноиндустрии ее не воспринимают как обычную девушку. Она добавила, что очень изменилась, навсегда попрощавшись с Адель Асанти, которую знал весь мир.

Я остаюсь обычным человеком, но меня больше так не воспринимают! В моей жизни произошли большие перемены, я познала себя,

– написала девушка.

Она также пожелала "Холостяку" Михаилу Заливаци найти настоящую любовь на проекте. Однако сообщение девушки оставило больше вопросов, чем дало ответов, поэтому пользователи засыпали ее комментариями.

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Реакция сети на вылет Насти из "Холостяка"

На сообщение бывшей порноактрисы отреагировали сотни фолловеров. В комментариях большинство из них признались, что так и не поняли до конца, почему она решила уйти с "Холостяка". Однако поклонники уверены, что Настя покинула шоу достойно и была самой искренней девушкой 11 сезона.

Это было очень неожиданно. И очень жаль. Вы были самой интересной девушкой на проекте. Но, похоже, так надо, так лучше;

Настя оказалась самой искренней и самой человечной из них всех. Роскошная девушка;

Я видела вас единственной открытой, искренней, настоящей победительницей;

Как жаль, ты очень достойная девушка;

Очень жаль, что ты ушла. Желаю тебе искренней взаимной любви и счастья;

Без тебя уже как-то и неинтересно смотреть "Холостяк". Действительно, самая честная на проекте была.

Добавим, ранее экс-порноактриса рассказала о залоге счастливых отношений. Девушка уверена, что основа прочного союза – это открытость и честность.