В 6 выпуске романтического шоу "Холостяк" 11 сезона Михаил Заливако попрощался с двумя участницами: Лизой и Катей. Лиза уже прокомментировала свой вылет из проекта. Она заявила, что не была готова идти "по головам".

Первой в очередном выпуске "Холостяка-11" шоу покинула воздушная гимнастка Лиза. Михаил Заливако пояснил, что последние общения с девушкой были перенасыщены ее претензиями. Мужчина пытался сблизиться с ней, но все было тщетно.

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Лиза объяснила свой вылет из шоу

Воздушная гимнастка призналась, что ей, конечно, было очень грустно покидать шоу. Ей также было жаль из-за такого решения Михаила. Однако девушка отметила, что у нее появилось сожаление только потому, что именно она попала на такое свидание, а защитная реакция не заставила себя ждать. Все-таки Лиза не была готова к этому проекту.

Я знала куда я иду, и я знала что будут поцелуи и романтика не только со мной... Но есть маленькая разница в том, что это происходило за полметра от меня. Я не была к этому готова, и флиртовать с Мишей, идя по головам и наступая на горло своим чувствам после этого, я не смогла,

– заявила девушка.

Экс-участница "Холостяка-11" заявила, что она не смогла быть холодной, и делать вид, что ей все равно. Именно поэтому она больше не смогла открыться Михаилу.

"Жалею ли о чем-то – нет! Значит не мой, значит я чуть более уязвима, чем думала! Значит холодная голова и разделение на "он же не только мой", целуй его сразу после кого-то, не обращая внимания на чувства, ведь у тебя есть цель – тоже не мое".

Лиза отметила, что дублей с соблазнительными сценами с другими участницами для ролика было около 10. В то же время она смогла холодно отреагировать только на 3. ""Миша, прости, но я не чувствую что ты мой". И только после этого он сказал: ну если я не твой, тогда я отпускаю тебя", – подытожила девушка.

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