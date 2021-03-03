Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик розповіла, як почувається під час боротьби з коронавірусом. Знаменитість лікується вдома і вперше за час хвороби опублікувала фото з самоізоляції.

Лілія Ребрик стала однією з тих зірок, які інфікувалися коронавірусом. Хоча акторка перебуває на самоізоляції, проте удар COVID-19 відчула сповна. Вона зазначала, що почувається не найкраще, а також не хотіла публікувати нові фотографії.

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Фото хворої на коронавірус Лілії Ребрик

Телеведуча наважилася показати зовнішній вигляд лише після того, як пройшла половина лікування. Ребрик постала перед камерою вдома, біля красивих орхідей, які стоять на підвіконні. Лілії одягнула піжаму блакитного кольору, розпустила біляве волосся, а на обличчя не наносила косметику.

Зірка показала натуральну вроду, мило усміхалася. Навіть під час боротьби з коронавірусною інфекцією вона виглядає бездоганно та не втрачає позитиву.

У публікації народна улюблениця розповіла, що декілька днів пролежала у ліжку, проте більше не може так. На вулиці чудова весняна погода, тому Ребрик вирішила поділитися з багатотисячною аудиторією підписників своїми емоціями.

Весна, на яку я так чекала, вже за вікном. Хоч і крізь скло, але буду насолоджуватися нею і жодні коронавіруси мені не завадять! І не таке проходили. Зроблю ревізію думок, планів і мрій, перегляну відзняті фотосесії і оберу найкращі світлини. Можливо, приберу в гардеробній, нарешті дістануся в ті куточки, до яких руки все ніяк не доходили! Хай там і банально звучить, але все ж намагаюся з усіх сил мислити позитивно, що і вам щиро раджу робити!

– написала в публікації знаменитість.

У коментарях прихильники телеведучої бажають їй швидкого одужання.