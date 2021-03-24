Донька принцеси Анни — Зара — втретє стала матір'ю. 39-річна жінка народила хлопчика від чоловіка Майка Тіндолла. У подружжя вже є дві доньки – шестирічна донька Мія і дворічна Лєна.

Про народження довгоочікуваного хлопчика стало відомо сьогодні, 24 березня. А сам хлопчик народився в неділю, 21 березня. Таку інформацію повідомив прессекретар колишнього регбіста Майка Тіндолла.

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Інформацію про народження хлопчика Майк особисто оприлюднив у своєму твіттері. Під час онлайн-включення він зізнався, що став багатодітним батьком.

Неділля стала набагато кращою, тому що в моєму будинку з'явився маленький хлопчик!

– заявив чоловік і викликав бурхливу реакцію у його співрозмовників.

За словами чоловіка Зари, вона народила вдома у ванній, оскільки вони не встигли доїхати до лікарні. "На щастя, акушерка, яка збиралася зустріти нас в лікарні, перебувала недалеко, тому вона під'їхала, коли ми вже вжили всіх необхідних заходів і зайняли позицію, за нею приїхала ще одна акушерка!", – додав він.

Crazy 6 nations weekend but the tournament lives for another week. It was also followed by a super Sunday! #goodtimeshttps://t.co/HYuu65RXM1https://t.co/9k0stAM7DF pic.twitter.com/3onbzFbJqn — mike tindall (@miketindall13) March 24, 2021

Представник пари виданню Hello! розсекретив ім'я дитини. Хлопчика назвали Лукас Філіп.

Що відомо про вагітність Зари Тіндолл?

Раніше онучка Єлизавети II розповідала, що перенесла два викидні після народження старшої дочки 2014 року і стала першою королівською особою, яка відкрито розповіла про такий досвід. У грудні 2020 року вона та її чоловік зізнались, що очікують на появу третьої дитини. Майк Тіндолл тоді не приховував, що дуже хоче, аби народився хлопчик. Зараз сім'я живе у маєтку принцеси Анни.



Сім'я Зари і Майка Тіндоллів / Фото Getty Images

Зазначимо, що про пережитий викидень розповіла восени 2020 року і Меган Маркл. Це сталось у липні, коли вона на руках тримала свого першого сина Арчі. Меган та її чоловіку принцу Гаррі (теж онуку Єлизавети II) вдалось успішно завагітніти вдруге і зараз вони очікують на появу дівчинки, яка повинна народитись влітку.

Що варто знати про родину Єлизавети II?

У королеви та принца Філіпа народилось четверо дітей: Чарльз, Анна, Ендрю та Едвард.

Усі діти постворювали сім'ї й тому в Єлизавети з'явилось аж шестеро онуків: Гаррі, Вільям, Беатріс, Євгенія, Зара, Луїза, Джеймс і Пітер.

Також у британської королеви є 10 правнуків.



Єлизавета II з правнуками та онуком Джеймсом (ліворуч) і онучкою Луїзою (найвища дівчинка) / Фото Getty Images