Переможець проєкту "Голос країни-10" Роман Сасанчин звернувся до небайдужих за допомогою. Його мама Євдокія перебуває у лікарні в критичному стані. 2 тижні тому вона захворіла на коронавірус, який спричинив серйозні ускладнення.

Артист зазначив, що не хотів розповідати про це раніше, але тепер змушений просити про допомогу. У відеозверненні Роман розповів, що сталося з його мамою.

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Мама Романа Сасанчина захворіла на COVID-19

Сасанчин поділився, що мама підхопила недугу приблизно 2 тижні тому. Він не хотів нікому казати, думав, коли менше людей знають, то буде краще. Але сталося не так. Спочатку все минула добре, а згодом жінці стало гірше. Зараз вона лежить під апаратом ШВЛ.

Моя мама захворіла на COVID-19 і начебто все було не дуже критично – її лікували, їй ставало легше, вона одужувала. Я думав, що все буде добре, але їй ставати гірше. Тепер вона лежить під дихальними апаратами, їй ускладнили лікування, виписали препарати, які недешеві. Вона зараз в критичному стані,

– розповів Роман.

Лікування мами дорого коштує, тому хлопець звернувся до небайдужих за матеріальною допомогою.

Я дуже хочу попросити вас про допомогу. Це буде дуже велика послуга. Я сподіваюся на вас і на те, що Бог не залишить мою маму в такій біді,

– звернувся Сасанчин.

Також він залишив реквізити для допомоги: номер картки "Приватбанку" – 5168757361946314 (Сасанчин Євдокія Петрівна).