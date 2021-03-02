Український телеведучий Ігор Кондратюк підхопив недугу – він заразився COVID-19. Він не уточнив, які в нього симптоми, але сподівається, що швидко одужає.

58-річний ведучий зізнався, що вперше за багато років кар'єри змушений скасувати усі телевізійні зйомки, щоб не наражати себе та інших на небезпеку. За його словами, навіть за 20 років "Караоке на майдані" він жодного разу не пропускав роботу, навіть якщо програма виходила не в прямому ефірі.

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Ведучий хворіє на COVID-19. Маю надію, я скоро вичухаюсь! Старію... Не хворійте! Бережіть себе! Дякую за побажання одужати!

– написав у мережі Кондратюк.

Реакція прихильників

Віддані фанати одразу відреагували на новину про хворобу ведучого, тому побажали якнайшвидшого одужання:

"Ігоре! Одужуй! Дай Боже в легкій формі! Здай повний комплекс аналізів крові, не розслабляйся, це дуже підступна штука. Сподіваюсь, в тебе є лікарі – профі!"

"Швидкого Вам одужання без наслідків, пане Ігоре".

"Будьте здорові. Нехай все минеться швидко і без ускладнень".

"Скорішого одужання! А ще б легкого перебігу. Щиро бажаю".

"То не ви старієте, то хвороби міцнішають і мутують. Але і це подолаємо і переживемо! Одужуйте швидше!"

Хто із зірок ще захворів на коронавірус?

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