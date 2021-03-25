Українська продюсерка Олена Мозгова не витримали критики в адресу свого чоловіка – виконавця Девіда Аксельрода. Вона попросила бути толерантнішими у висловлюваннях, оскільки рішення обстригти пишну шевелюру чоловіка далось нелегко.

Жінка написала в мережі, що негативні коментарі її дуже засмутили. За її словами, позбутись волосся далось чоловіку нелегко.

До слова Девід Аксельрод після перенесеного COVID-19 залишився без волосся: фото

Не хотіла писати про пережите, але коментарі, на кшталт, "Поверніть так, як було", "При всій повазі до таланту, але ні", "Поверніть волосся" і т.д. спонукають писати. По-перше, хочеться закликати тих, хто це пише: "При всій повазі, шановні, але поверніть собі мозок таке писати, а що робити з волоссям, людина якось розбереться сама!",

– написала розгнівана Мозгова.

Вона розповіла, що сама хвороба COVID-19 у її матері та чоловіка залишила чималий слід: для мами вона ледь знайшла карету швидкої допомоги та місце у лікарні, а її чоловік в одну ніч вже навіть надсилав прощальне відео з проханням поцілувати їхню доньку Соломію. У рідних Олени Мозгової також був тяжким "постковідний синдром": безсоння, слабкість, зайва вага і втрата волосся.

"Якщо наші сторінки у соцмережах наповнені позитивом, це не означає, що ми в ньому купаємось чи він сам падає на нас рясним дощем. Це означає, що ми, не дивлячись ні на що, генеруємо цей позитив кожної миті, акумулюємо його і навіть ділимось з вами… А зачіска крута, і Девіду дуже пасує! І вона чітко показує його внутрішній стан! Стильний, вольовий, "міцний горішок"!" – підсумувала зірка.

Додамо, що у коментарях до публікації Олени Мозгової різко змінилась риторика читачів і вони почали всіляко підтримувати її та чоловіка. А також схвально оцінили новий імідж Аксельрода. Також зазначимо, що у коментарях до публікації Девіда переважають здебільшого позитивні відгуки.



Девід Аксельрод без волосся і з ним / Фото з мережі