Австралійська натуралістка і зоозахисниця Бінді Ірвін, яка є донькою покійного Стіва Ірвіна, народила донечку. Щаслива подія сталась в особливий для неї та її чоловіка день – у першу річницю їхнього весілля.

22-річна Бінді Ірвін народила донечку Грейс Воїн Ірвін Павелл 25 березня 2021 року. Дівчина зізналась, що іменем Грейс назвала донечку в честь її прабабусі та родички у сім'ї її коханого Чендлера Павелла. Другим ім'ям Воїн (англійською – Warrior) вона хотіла віддати честь своєму батькові і його спадку, оскільки "він був найбільш неймовірним воїном дикої природи".

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Її прізвище Павелл, і в неї вже така сама добра душа, як у її батька. Немає слів, щоб описати нескінченну кількість любові в наших серцях до нашої милої дівчинки. Вона обрала ідеальний день для народження, і ми почуваємо себе неймовірно щасливими,

– написала в мережі щаслива матуся Бінді Ірвін.

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Ніжними словами момент народження донечки описав і зірковий татусь Чендлер. У своєму інстаграмі він зізнався, що очікував на появу донечки останні 9 місяців, а зустріч з нею стала найкращим моментом у його житті.

У тебе попереду велике життя, і незважаючи ні на що, ти будеш огорнена великою любов'ю. Дякую, що потішила нас з твоєю красунею-мамою в річницю весілля. Ми так раді, що ти – вдома,

– зворушливо написав в мережі Чендлер Павелл.

Він, як і його дружина, залишив ніжне спільне фото з новонародженою Грейс, а також її портрет зблизька та милі повзунки з емблемою коали.

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Дядечко дівчинки та рідний брат Бінді – фотограф Роберт, не зміг втриматись і теж зробив спільне фото з новонародженою племінницею.

"Нехай почнуться пригоди дядька! Я так тебе люблю, Грейс. Цей малюк вибрав двох найкращих батьків у всьому світі. Найбільш неймовірна, турботлива і сильна мама ... і найвеселіший, найкрутіший і добрий тато. Люблю вас трьох так сильно – з нетерпінням чекаю на цю захопливу подорож!" – написав син покійного Стіва Ірвіна.

Що відомо про стосунки Бінді Ірвін та Чендлера Павелла?