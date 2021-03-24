Знаменита українська ювелірка Валерія Гузема сповістила про свою вагітність. Вона оприлюднила чарівні фото з коханим Тимуром Фаткулліним, де продемонструвала округлий животик у білосніжній сукні.

Відома українська дизайнерка та ювелірка Валерія Гузема вагітна первістком. Про це вона оголосила на особистій сторінці. Валерія перебуває на 21 тижні вагітності.

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30-річна ювелірка оприлюднила серію чуттєвих фото з коханим, Тимуром Фаткулліним, чемпіоном світу з аеробатики. Вони позували перед камерою у ніжних обіймах, притулившись один до одного.

Валерія постала у білосніжній сукні, що вдало підкреслила округлий животик та оголила тендітні плечі. Вона доповнила лаконічний, але ніжний образ тонким золотим ланцюжком на шиї та сережками-підвісками. Волосся вона зібрала у низький пучок, що виглядав дуже делікатно.

21 тиждень щастя,

– підписала фото Валерія Гузема.

У коментарях ювелірку привітали безліч українських знаменитостей: Джамала, Світлана Тарабарова, Володимир Остапчук, Надя Дорофеєва, Санта Дімопулос, Даша Астаф'єва, Соломія Вітвицька та багато інших.



Валерія Гузема з чоловіком / Фото з інстаграму Валерії Гуземи



Валерія Гузема з чоловіком / Фото з інстаграму Валерії Гуземи

Нагадаємо, нещодавно ювелірка відсвяткувала 30-річчя. Вона влаштувала бал та заснувала власний благодійний фонд Guzema Foundation, який допомагатиме дітям.

На гламурний захід прийшло чимало українських зірок. Серед них можна було побачити Машу Єфросиніну, Катю Осадчу, Санту Дімопулос, Катерину Кухар, Катю Сільченко, Сабіну Мусіну, Євгена Кота, Андре Тана, Катерину Горову та багатьох інших.