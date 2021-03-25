Акторка Ешлі Тісдейл вперше стала мамою: зворушливе фото
Відома американська співачка та акторка Ешлі Тісдейл вперше стала мамою. У зірки та її чоловіка Крістофера Френча народилась донька. Пара поділилась першим знімком крихітки.
Джерело:інстаграм Ешлі Тісдейл
35-річна американська акторка та співачка Ешлі Тісдейл стала мамою вперше. Про щасливу звістку вона сповістила день тому, а первісток народився 23 березня, у вівторок.
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Ешлі Тісдейл стала мамою
Ешлі Тісдейл оголосила стать дитини: зірка та її чоловік Крістофер Френч стали щасливими батьками донечки. Крихітку назвали Джупітер Айріс. Також співачка поділилась першим чорно-білим фото дівчинки, де показала її маленьку ручку.
З радісною новиною зірку привітало безліч знаменитостей, серед яких Емма Робертс, Лея Мішель, Сара Гайлер та багато інших.
Що відомо про вагітність Ешлі Тісдейл
- Всередині вересня 2020 року знаменитість оприлюднила зворушливу фотосесію з чоловіком, на якій позувала у чарівній білій сукні. Погляд Крістофера спочатку був спрямований на кохану, а потім на її вагітний животик. Так зірка повідомила про те, що скоро стане мамою.
- Вона не приховувала радості від особливого стану, тому часто публікувала миловидні фото з округлим животом. Варто зазначити, що крихітка стала первістком для обох батьків.
- Додамо, що Ешлі Тісдейл уже давно не знімається в кіно: остання стрічка за її участі вийшла ще у 2013 році. Згодом зірка зайнялась музикою, але поки відклала кар'єрні справи на потім.
Стосунки Ешлі Тісдейл та Крістофера Френча
- Ешлі й Крістофер почали зустрічатися в кінці 2012 року.
- Через вісім місяців після цього закохані оголосили про свої заручини.
- Весілля актриса і музикант зіграли у вересні 2014 року. Цей день вони назвали найкращим у житті.
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