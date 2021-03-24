Дружина популярного співака Дзідзьо, співачка SLAVIA дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про стосунки з чоловіком. Вона поділилася, що мала думку про те, що поруч може бути інший.

Співачка SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) вкотре відверто розповіла про стосунки з чоловіком. Вона зізналася, що в них був складний період.

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SLAVIA про іншого чоловіка

"Коли я переїхала в Київ, залишила у Львові свою вокальну студію, маленьку квартиру, яку ми разом обживали. Тут було орендоване житло, мені не хотілося зустрічатися з друзями, в компаніях я почувалася самотньою. Мені хотілося бути біля чоловіка", – поділилася жінка.

Ярослава додала, що їй бракувало сімейного тепла. У неї був морально дуже складний період. Дзідзьо цього не розумів: "Він, як завжди, поспішав. Казав, щоб пішла кудись з дівчатами. Пояснювала, що мені цього не потрібно, хочу з ним".

Тоді ридала в подушку. Коли Михайло спав, закривалася, щоб ніхто не чув. Цей біль виривався з мене. Розуміла, що в майбутньому може бути розставання. У той момент розуміла, якщо не складеться, то й добре. Буде щось інше, яке може бути кращим,

– зізналася SLAVIA.

Інтерв'ю SLAVIA: дивіться відео онлайн