Український співак Девід Аксельрод, який є чоловіком Олени Мозгової, після перенесеного коронавірусу залишився без волосся. Артист оприлюднив фотографію, якою приголомшив прихильників.

Девід Аксельрод приєднався до числа знаменитостей, які перехворіли на коронавірус. Чоловік переніс цю інфекцію ще в січні, проте наслідки її відчуває досі. Один із них артист навіть показав підписникам.

Читайте також Ксенія Мішина захворіла на коронавірус

Девід Аксельрод після COVID-19

Виконавець сповна відчув, що таке коронавірусна хвороба COVID-19. Деякий час він навіть перебував у лікарні. Інфекція, яка продовжує активно вражати людей у всьому світі, залишила побічні ефекти.

Девід оприлюднив фото, де замість розкішної шевелюри, з якою його звикли бачити, зображений з короткою зачіскою. Після коронавірусу в Аксельрода випало волосся.

Волосся покладено на вівтар боротьби з COVID-19. Це один із побічних ефектів цієї хвороби. Як каже народна мудрість: "Волосся не зуби – відросте". А якщо не відросте, то ходити як Трамп чи Лукашенко не буду. Краще вже як Стейтем чи "міцний горішок" Брюс,

– написав у публікації Аксельрод.

У коментарях прихильники співака зазначають, що йому дуже пасує така зачіска і він схожий на британського виконавця Джорджа Майкла.