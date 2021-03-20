Сергій Жадан зробив щеплення від коронавірусу: мережа вибухнула обуренням
Все більше публічних людей вакцинуються від коронавірусу. Слідом за Русланою, Аллою Мазур щеплення від COVID-19 зробив письменник Сергій Жадан. Це не на жарт обурило мережу. Користувачі наголошують – "для простих смертних вакцина недоступна".
Джерело:фейсбук Сергія Жадана
Про вакцинацію Сергій Жадан розповів на особистих сторінках в соціальних мережах. Митець опублікував фото, зроблене під час процедури в кабінеті лікаря, та закликав українців робити щеплення від коронавірусу, якщо вони мають таку можливість.
До теми Алла Мазур вакцинувалася від коронавірусу
Провакцинувався. І вам раджу, якщо є можливість,
– лаконічно написав письменник.
Реакція мережі на вакцинацію Сергія Жадана
За годину допис громадського активіста прокоментували кілька сотень користувачів. Більшість з них обурені, що замість того, щоб вакцинувати медичних працівників, військовослужбовці в зоні проведення ООС, літніх людей та осіб, які належать до груп ризику, щеплення роблять медійним персонам. На думку фоловерів Сергія Жадана, його порада вакцинуватися за можливості виглядає як відверте глузування.
- У часи, коли вакцина доступна лише обраним, пост виглядає як насмішка;
- Ви лікар чи військовослужбовець? До якої категорії належите?
- По блату? Ми от в чергу записалися, але поки в ній дуже далеко;
- Якщо чесно, така порада виглядає трохи як знущання. Адже для простих смертних вакцина недоступна;
- Дякую за популяризацію того, чого нема! Це і є справжній постмодернізм.
На деякі гнівні коментарі користувачів фейсбука Сергій Жадан відповів. Письменник наголосив, що разом з ним "в лікарні в черзі були жінки, ветерани, поліцейські". Він не став розповідати, як почувається після вакцинації, написавши: "Поки відбувається прекрасна інтелектуальна розмова з дописувачами цієї сторінки".
Поділитися новиною