28-річний співак Ivan Navi вакцинувався від коронавірусу
Український артист Ivan Navi 22 березня щепився вакциною Covishield в одній з лікарень Львова. Артист наразі очікує, як його організм відреагує на вакцинацію.
Джерело:фейсбук Ivan Navi
Про своє рішення вакцинуватись чоловік поділився на особистій сторінці у фейсбуці. Він зізнався, що довго не наважувався щеплюватись, втім, коли така можливість все ж з'явилась – він не вагався.
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Читав багато коментарів стосовно вакцинації AstraZeneca і до кінця не наважувався зробити цей крок, але сьогодні з'явилась така можливість, тому довго не думаючи прийняв рішення вакцинуватись. Цікаво, як мій організм сприйме її,
– написав в мережі Ivan Navi.
Реакція фанатів
Артист також запитав у шанувальників, чи будуть вони вакцинуватись та що думають про щеплення. Деякі користувачі мережі зазначили, що вакцини Astra Zeneca в Україні немає і він її отримав "по блату", втім, інші шанувальники встигли зазначити, що Covishield – це вакцина AstraZeneca, вироблена за ліцензією на індійській фармакологічній фабриці.
- Буду вакцинуватись. Шкода, що я вже не з популярних і доведеться чекати.
- Поки не наважилася стати в чергу. Але поки...
- Здоров'я та легко перенести ефекти після.
- Ви позитивні, а це означає що організм сприймає добре. Вдалого понеділка!
- Молодець!!! Не слухай невігласів!!! Твій приклад врятує багатьох!!!
- Вакцинуватись потрібно. Напишіть, будь ласка, потім пост, як організм реагує. Дуже цікаво. Здоров'я вам та усім.
Які українські артисти вакцинувались від COVID-19?
На тлі великої недовіри українців до вакцин індійського виробництва Covishield, деякі українські знаменитості вже публічно щепились від коронавірусу. У прямому ефірі однієї з політичних програм "Право на владу" медики вакцинували таких зірок, як Руслану, Олександра Педана, Наталю Мосейчук і Сергія Конюшка. У наступні дні знаменитості зізнались, що почуваються добре і ніяких негативних змін в організмі не відчули. Телеведуча Алла Мазур, яка у 2020 році поборола рак, теж вакцинувалась від COVID-19.
Одним з останніх щеплення отримав український автор Сергій Жадан. Щоправда, його жорстко розкритикували у соціальній мережі Facebook через те, що він отримав вакцину в той час, як інші люди, особливо старшої вікової категорії, більше її потребують.
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