Принц Гаррі офіційно влаштувався на роботу в США
Британський принц Гаррі отримав свою першу офіційну роботу в житті – він став головним виконавчим директором у фірмі BetterUp, що займається коучингом і психічним здоров'ям. Втім, він не виконуватиме офісну роботу.
Джерело:The Wall Street Journal
Наразі невідомо, яку зарплатню отримуватиме принц Гаррі на своїй посаді, але його вже звільнили від управління персоналом і складання фінансових звітів. Онук Єлизавети II займатиметься стратегією продуктів, благодійністю і лекціями про душевне здоров'я. Компанія була заснована як стартап у 2013 році в штаті Каліфорнія, США.
До слова Представник Меган і Гаррі зізнався, що офіційного таємного весілля справді не було
Як повідомив сам принц Гаррі, він використовує додаток BetterUp з січня і почав переговори з фірмою минулої осені. Про його призначення планують оголосити в середу, 24 березня.
Я хочу допомогти впливати на життя людей. Проактивний коучинг надає нескінченні можливості для особистісного розвитку, підвищення обізнаності та всебічного поліпшення життя,
– заявив принц Гаррі.
Що відомо про життя принца Гаррі у США?
- Після зняття із себе повноважень у складі королівської сім'ї пара переїхала у США і заснувала свій благодійний фонд Archewell на честь сина Арчі.
- Перші місяці проживання у США принц Гаррі начебто позичав у свого батька кругленьку суму на проживання. Спочатку вони орендували будинки у Каліфорнії, а згодом і придбали свій.
- Згодом пара підписала контракт на співпрацю із компанією Netflix.
- Наприкінці 2020-го року Меган та Гаррі випустили свій перший подкаст на Spotify.
- Пара також начебто планує запустити своє комедійне шоу та продюсерську компанію.
- Зокрема, в інтерв'ю для Опри Вінфрі принц Гаррі зізнався, що зараз живе з дружиною на кошти, які залишила після смерті його матір принцеса Діана.
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