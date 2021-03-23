Одна з найпопулярніших італійських інфлюенсерок К'яра Ферраньї вдруге стала мамою. Батьком дитини є популярний італійський репер і чоловік Fedez. У 33-річної fashion-блогерки та 31 річного виконавця 23 березня народилася дівчинка. Її назвали Вікторією.

Дописом про народження дитини К’яра Ферраньї поділилася у своєму інстаграмі. "23 березня 2021 року. Наша перемога Вікторія", – написала у мережі зіркова матуся.

До слова Василіса Фролова замилувала мережу фото з першої прогулянки сина

Схожим знімком в інстаграмі поділився зірковий татусь і батько дівчинки Fedez.

Що відомо про другу вагітність Ферраньї?

Про свою другу вагітність блогерка повідомила миловидним кадром, на якому її син Лео тримав знімок ультразвукового дослідження.

Наша сім’я стає більшою. Лео стане старшим братом,

– написала Ферраньї у дописі.

Згодом К'яра Ферраньї зняла відео з чоловіком та сином Лео. У ньому вона запитує сина, хто народиться в мами, на що він відповів: "Дівчинка". Також К'яра кумедно підписала ролик: "Лео хоче повідомити вам усім: це не динозавр, це дівчинка!".

Що відомо про стосунки К’яри Ферраньї і репера Fedez

Італійське знамените подружжя почало зустрічатися у 2016 році. 6 травня 2017 року під час концерту в рамках туру "Comunisti col Rolex", репер зробив пропозицію руки і серця коханій.



Освідчення Fedez

У зіркової пари 19 березня 2018 року народився первісток Леоно, який вже став справжньою зіркою соцмереж і підкорив серця мільйонної армії прихильників.

Вже 1 вересня 2018 року популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї у розкішній сукні від Dior вийшла заміж за репера Fedez. Весілля закоханих назвали "італійським королівським весіллям".