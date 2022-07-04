Гроші не пахнуть: гастролерки-зрадниці, які замовчують війну в Україні

Чимало українських артисток продовжують жити та працювати в Росії, коли рідну землю закидують ракетами. Хто з відомих жінок перейшов на бік ворога, забув про батьківщину – дізнаваайтеся у матеріалі.

На жаль, гроші часто затьмарюють розум людей. Інколи вони стають ціннішими за людські життя. Так сталося і з багатьма артистками, які раніше були кумирами мільйонів українців, а тепер з Росії спостерігають за тим, як жорстоко вбивають їхніх земляків.

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Ані Лорак

Ця виконавиця приголомшила своїх шанувальників. 24 лютого вона опублікувала лаконічний допис про війну. У двох сторіс натякнула, що виступає за мир між Україною та Росією. Однак не звинуватила Росію у війні. Після цього Лорак жодного разу не виступила проти війни, не розповіла величезній аудиторії в соцмеережах про жахіття, які відбуваються на її батьківщині.

Натомість артистка видалила сторінку в інстаграмі, а в червні з'явилася на росТВ. Після цього Лорак здійснила перший публічний вихід – побувала на вечірці з нагоди дня народження сина Філіпа Кіркорова. Вона сиділа за столом разом з дружиною Пєскова та іншими прихильниками Путіна, які підтримують війну.

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Таїсія Повалій

Ще одна зрадниця досі має звання народної артистки України. Цинічність Повалій є ще більшою, ніж у Лорак. 9 травня Повалій розважала московську публіку на концерті. Ба більше, вона наважилася виконати пісню українською мовою. Ведучий-путінст Дмитро Губернієв приплів це до того, що з нацизмом боролися люди різних національностей і мов.

Цей виступ гастролерки викликав обурення в українських зірок. Вони не змогли підібрати цензурних слів, щоб описати всю цинічність Повалій і вкотре закликали позбавити гастролерку українського громадянства. Зазначимо, що саме Таїсію Катя Осадча вважає головною зрадницею України.

Поки Повалій розважається в Москві, її син пересиджує війну в Іспанії. Він прокоментував виступ матері в Кремлі, зазначивши, що не має до цього відношення. А чоловік артистки ще й радіє з того, що відбувається в Україні. Про радість Ігоря Ліхути з вбивств українців – читайте за посиланням.

Регіна Тодоренко

23 лютого, коли весь світ говорив про ймовірну війну, Регіна опублікувала допис, яким закликала до миру та натякнула на дружбу між Україною та Росією. Телеведуча, яка вже тривалий час живе в Росії, виступила "за мир у всьому світі".

А у перші дні повномасштабної війни Тодоренко не закликала росіян припинити війну, а влаштувала в інстаграм-сторіс розбір гардероба. За таку цинічність нарвалася на критику з боку Даші Астаф'євої. Українські зірки масово засудили позицію Регіни. Ніхто не розуміє, як можна мовчати, коли рідне місто, де мешкає сім'я, закидують ракетами:

Олексію Дурнєву соромно за позицію Регіни;

Євген Синельников зазначив, що розбір гардероба під час війни – це низько;

Даша Астаф'єва хоче "начистити морду" Регіні Тодоренко, яка відмовчується у Москві;

Коля Серга, який служить в ТрО, різко засудив дії ведучої;

Катя Осадча запросила Регіну Тодоренко народити в бомбосховищі;

Ігор Кондратюк підкреслив, що Тодоренко своїм мовчанням "підносить окупантам патрони";

Раміна назвала Регіну Тодоренко пристосуванкою, а її чоловіка – "хамлом і наркоманом".

Лише на 36 день російського вторгнення одеситка пояснила, що мовчить, бо хоче зберегти сім'ю з Топаловим, з яким у неї різні політичні позиції. За інформацією ЗМІ Регіна Тодоренко нещодавно народила другу дитину. Коли в Україні почалася війна, зірка була вагітною. Батьки залишилися в Одесі й звідти, під звуки вибухів, підтримували доньку, яка не засудила війни проти України.

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Наприкінці квітня Тодоренко випустила трек "Он за мной", в якому попрощалася з усіма, навіть з батьками. Нову пісню гастролерка присвятила коханому Владу Топалову, який фігурує в "Миротворці" за незаконні візити до Криму.

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Жанна Бадоєва

Режисер Алан Бадоєв вирішив повністю відмовитися від російської мови, розірвав співпраці з росіянами. Здавалося б, так має зробити кожен українець, адже окупанти вбивають ні в чому не винних земляків, руйнують цілі міста. Однак колишня дружина режисера – Жанна Бадоєва продовжує вдавати, що війни не існує.

На інстаграм-сторінці ведучої та зірки програми "Орел і решка" не було жодного слова про війну, вона активно подорожує, розвиває свою кар'єру та співпрацює з росіянами. Це підтверджує російський номер телефону, який зазначений біля імені менеджера в шапці профілю.



Скриншот інстаграм-сторінки Жанни Бадоєвої

Софія Ротару

Лише в серпні, на 30-річчя Незалежності, 74-річна Софія Ротару отримувала з рук Зеленського почесну нагороду "Національна легенда", а сьогодні – не засуджує Росію за цинічну війну в Україні. Наприкінці лютого Софія Ротару повідомила, що перебуває в Києві й молиться за українських захисників. Однак країну-агресорку не засудила, адже до цього вона активно виступала в Росії та отримувала там нагороди.

8 березня на кордоні затримали групу ухилянтів, серед яких були син та онук співачки. Вони намагалися покинути Україну у час воєнного стану, коли чоловіки стають на захист рідної землі.

Згодом директор артистки Сергій Лавров вигадав відмазку, чому Ротару мовчить про війну в Україні: "Софія Михайлівна завжди була аполітичною, намагалася уникати розмов на ці теми. Вона – народна артистка СРСР і однаково добре ставилася до всіх колишніх союзних республік".

Що ж, з такою позицію Ротару, як й інші зрадниці, може йти слідом за російським кораблем.

Лоліта Мілявська

Скандальна співачка родом з Мукачева, що на Закарпатті, однак про війну не говорить. Вона продовжує заробляти в Росії, чим спонсорує армію окупантів, яка щодня вбиває земляків.

9 травня вона опублікувала допис, де згадала про діда, який воював у Другій світовій війні, згадала Львів, але жодного слова не сказала про війну в Україні, де щодня гинуть люди. Її дід разом з мільйонами українців поліг у боротьбі за свободу. А тепер його онучка підтримує тих, хто намагається вбити свободу.

Інші гастролерки, які замовчують війну

Серед зірок, які продовжують мовчати про війну, коли щодня в Україні проливається кров невинних людей, також є: