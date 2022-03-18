Блогер зазначив, що російська армія загрожує абсолютно всім, батьки Тодоренко не є винятком. Якщо вона боїться за своє життя та сім'ю, то могла протестувати в іншій країні.

Дивіться також Олексій Дурнєв припустив, коли росіяни нарешті збунтують проти Путіна

Олексій Дурнєв про Регіну Тодоренко

Регіна відносно недавно стала частиною російського шоу-бізнесу – приблизно 5 років тому. Раніше вона жила та виступала в Україні, тому її мовчання під час війни викликає обурення в багатьох громадян.

"Я разом із блогерською спільнотою намагався якось діставати звідти інформацію. І питання, яке мене цікавило: "Чому таке тотальне мовчання? Що там відбувається? Можливо, їх взяли в полон? Можливо, в когось викрали сім'ї? Можливо, заганяють голки під нігті? Чи дуже серйозно погрожують?", – поділився Дурнєв.

Батьки ведучої мешкають в Одесі, де постійно зберігається загроза російського вторгнення. Вони так само у небезпеці, як і мільйони інших українців. Регіна могла б разом із чоловіком і сином полетіти в іншу країну, якщо боїться за них, і там розвернути антивоєнний рух. Але замість цього вона публікує сторіс, де пропонує підписникам вибрати між майстер-класом по фінансах і розбором гардеробу.

За Регіну Тодоренко дуже соромно, взагалі не розумію як це так. Тим паче, її батьки живуть в Одесі,

– підсумував Олексій.

Інтерв'ю Олексія Дурнєва: дивіться відео онлайн