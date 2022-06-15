14 червня Тодоренко виповнилося 32 роки. Саме з цієї нагоди її мама опублікувала допис в інстаграмі.

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Що написала мама Регіни Тодоренко

"З днем народження, наша улюблена ластівко, наша унікальна донечко! Будь нам здоровою, щасливою та коханою! Нехай тебе оточують гідні люди, нових цікавих ідей і творчих проєктів! Нехай кожен день твого нового року приносить гармонію в душі та позитивні емоції! Наша одеська сім'я любить, чекає та завжди пишається тобою! Ти наш найсвітліший промінчик світла!", – написала Ірина Тодоренко.

Також жінка опублікувала фото доньки з зятем і внуком. На світлині Регіна та її сім'я щиро усміхаються.



Регіна Тодоренко з чоловіком і сином / Фото з інстаграму Ірини Тодоренко

Регіна Тодоренко замовчує війну в Україні