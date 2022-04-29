Днями відбулася прем'єра пісні Регіни Тодоренко – "Он за мной". Трек, очевидно, про любов до чоловіка-росіянина Влада Топалова, який фігурує в "Миротворці" за незаконні візити до Криму. Саме через нього співачка поставила табу на тему війни в рідній Україні, тож не дивно, що в її новому синглі звучать слова "до свидания всем".

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Регіна Тодоренко попрощалася з усіма в новій пісні

У свіжій композиції гастролерки звучать досить символічні фрази про прощання з батьками, внутрішні зміни та байдужість до того, що кажуть про неї інші:

"Не жди меня, мам, сегодня не вернусь домой";

"Не звони мне, пап, дочь твоя стала другой";

"Я люблю его больше себя самой. До свидания всем";

"Мне наплевать, что говорят о нас".

Схоже, у такий спосіб Регіна Тодоренко заявила, що ні про що не шкодує, й остаточно розпрощалася зі своєю Батьківщиною. Однак її тут не чекають ще з 24 лютого, коли вона підло промовчала про наступ Росії на Україну.

Що Регіна Тодоренко каже про війну