Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе в Росії, публічно не заявляє про війну в Україні та не визнає агресора. Востаннє вона лиш заспівала Zombie – пісню-протест, заявивши, що музика звучить переконливіше.

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Коля Сєрга засудив Тодоренко

Колега Регіни Коля Сєрга, який служить в одеській теробороні, не підтримує позицію зірки. Водночас він зауважив, що в Росії є й ті, хто бореться з режимом.

У Росії є адекватні люди, які виходять та борються. Чинять опір режиму і розуміють, що в цьому мракобіссі необхідні промені світла. Їх садять до автозаків, б’ють, до суду викликають. Я маю таких друзів, і вони знову виходять й виходять. Я їм вдячний,

– поділився артист.

"А ті, хто сліпі, і починають розповідати про якусь "спецоперацію“, то нехай вони йдуть на*уй. В мене позиція полярна. Те саме стосується й колег. З Регіною я не спілкувався. Я думаю, що вона все сама чудово розуміє", – додав він.

Ведучий підкреслив, що Тодоренко сама зробила такий вибір, однак коли все закінчиться, непомітно перевзутися вже не вийде.

"Запах буде чутний, як тільки стихне вітер. Дивитись у вічі доведеться не лише своїм дітям. Ми на стороні добра. І коли ми переможемо, ті, хто зараз перевзувається, захочуть знову перевзутися в синьо-жовті. Але ми будемо пам'ятати, як пахнуть їхні ноги. Так просто з рук нікому нічого не зійде. Коли ми переможемо, у людей з очей спаде пелена", – підсумував Коля.

Зауважимо, що Коля Сєрга так само жив у Росії, гастролював там і вів корпоративи в окупованому Криму. В Україну він переїхав тому, що не знаходив натхнення для творчості.

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