Співачка й ведуча з України Регіна Тодоренко продовжує мовчати про війну в Україні. Така позиція викликала обурення й у Раміни Есхакзай.

До слова На ребрі довго не простоїш, – Леся Нікітюк звернулася до Тодоренко, з якою вела "Орел і решку"

Раміна про Тодоренко

Блогерка зауважила, що Регіна Тодоренко довгий час працювала з піарницею Катериною, яка 20 днів шукала маму, що була у Маріуполі. Та схоже, це не надто бентежило Регіну.

"Є такі люди хитрі, пристосуванці. Регіна досить довгий час працювала з піарницею, яку звати Катериною, її мати була в Маріуполі. Катя виставляла пост, що шукає свою маму, 20 днів вона її шукала. Вже знайшла, але їх будинку вже немає. І Регіна, напевно, ж знала, що Катя з Маріуполя. Це людина, яка допомагала Регіні стати відомою", – сказала Раміна.

Я розумію, дуже класна відмазка, що в тебе чоловік – Влад Топалов. Я скажу так: Влад Топалов – хамло і наркоман. Такий вибір зробила Регіна Тодоренко. Це людина, яка нічого не розуміє і буде потім прикриватися тим, що була вагітна,

– зауважила Есхакзай.

Зауважимо, Регіна Тодоренко й справді ховається за чоловіком-росіянином Владом Топаловим. Вона зізнавалась, що тема політики у її сім'ї – табуйована. Все тому, що зірка нібито хоче зберегти хороші стосунки з коханим, бо в неї з Топаловим різні позиції.

Також блогерка нагадала, що Тодоренко отримує кошти від російського каналу "Пятница" та "Першого": "Вона думає про свою дупу. Та Регіна, яка була щирою одеситкою, її вже немає".