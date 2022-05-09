На диво, гастролерка Таїсія Повалій заспівала не російськомовну пісню, яких у її репертуарі хоч греблю гати, а композицію Платона Майбороди "Рідна мати моя" ("Пісня про рушник"). Ведучий-путінст Дмитро Губернієв приплів це до того, що з нацизмом боролися люди різних національностей і мов. Як не дивно, про Україну не прозвучало ні слова.

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Таїсія Повалій заспівала на концерті до 9 травня на Росії

"Наша країна отримала перемогу у Великій Вітчизняній війні ще й тому, що люди різних національностей і мов об'єдналися заради спільної цілі. А ціль була одна – розгромити та знищити ворога. Тому під час війни звучали пісні на різних мовах всього Радянського Союзу. І пісні ці сприймалися всіма як свої, рідні", – видали ведучі-пропагандисти перед виходом Повалій.

Примітно, що "Рідна мати моя" зрадниця заспівала на тлі пейзажу з синім небом та жовтим житом. Так, на пропагандистському концерті до Дня перемоги цілих 3 хвилини транслювали українську символіку.

Таїсія Повалій на Росії на концерті до 9 травня: відео

Нагадаємо, що це не перший "ляп" Таїсії Повалій за час повномасштабної війни в Україні. 16 квітня вона виступила в Кремлі з фанатами Путіна Михайловим і Басковим. Ба більше, на премії "Шансон року 2022" гастролерка заявила: "Дякую "Радіо шансон" за цю нагороду. У мене їх уже багато, сподіваюсь, ще будуть". Тож розкаюватися за зраду перед українським народом вона точно не планує.