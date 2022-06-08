Є ті українські зірки, які тривалий час живуть і працюють в Росії, тепер мовчать про війну. Серед них є й Таїсія Повалій, яка раніше була улюбленицею української публіки, а тепер стала ворогом.

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Катя Осадча про головну зрадницю України

Телеведуча наголосила, що про зрадників не варто згадувати. Їм не треба писати, закликати до чогось. Люди, які прийняли рішення залишитися на боці ворога, не мають прощення. Таїсія Повалій є однією з тих артисток, які мовчать, коли російські солдати вбивають ні в чому не винних українських дітей, жінок. Для Катерини Осадчої ця жінка є головною зрадницею України.

Таїсія Повалій взагалі в перших рядах. Їй я не писала, бо писати людині, яка виступає в Москві на 9 травня, – це взагалі безглуздо. Це вже зрада найвищого гатунку. Навіть уявити не можу, що у голові у людини, яка так чинить?! Це злочин проти свого народу – на рівні злочинів, які чинить Росія. Не підтримати свій народ, не бути разом з ним – це, власне, і означає, що ти зробив вибір і не хочеш бути громадянином своєї країни. Все. Віддавайте паспорти!

– наголосила Катерина.

Нагадаємо, після виступу Повалій на концерті 9 травня в Кремлі Катя Осадча не стримувала обурення. Тоді телеведуча написала: "Це вже навіть не описується словом п*здець. Тема позбавлення громадянства актуальна".

Серед зірок, які мовчать, коли щодня в Україні проливається кров невинних людей, є Регіна Тодоренко, Ані Лорак, MARUV, Наташа Корольова, Лоліта Мілявська, Йолка, Анна Дзюба з дуету Artik & Asti, Анна Сєдокова, Марі Краймбрері, Аліна Островська, Жанна Бадоєва. Це ті люди, які продовжують щасливо жити в країні, яка забирає життя в їхніх земляків.