У четвер, 31 березня, на ютуб-каналі Регіни Тодоренко вийшло інтерв'ю з психологинею Вікою Дмитрієвою, яка розшифровувала гастролерці, "як жити в нинішніх реаліях". У ньому телезірка вперше натякнула, чому не наважується публічно заговорити про війну в Україні.

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Чому Регіна Тодоренко мовчить про війну в Україні

Як з'ясувалося, усе через чоловіка-росіянина Влада Топалова. У них зі співаком різні позиції, тож аби зберегти сім'ю, вони наклали вето на всі політичні теми. Очевидно, Тодоренко легше зрадити Батьківщину, ніж піти проти коханого.

Ми зрозуміли, що нам важко дійти консенсусу, ми з ним у різних становищах абсолютно. І позиції у нас не у всьому збігаються. Ми наклали вето на будь-які політичні розмови, бо це руйнує нашу сім'ю, а ми дуже хочемо згуртуватися, ми дуже хочемо бути разом і далі, і любити одне одного як у клятві — у радості, у хворобі і в бідності, і в кризі, і в усьому іншому,

– висловилася Регіна Тодоренко.

Регіна Тодоренко з чоловіком і сином / Фото з інстаграму гастролерки

Нагадаємо, чоловік Тодоренко Влад Топалов фігурує в базі "Миротворця" через "незаконний перетин державного кордону України, участь у пропагандистських заходах на території окупованого Росією Криму".

Ба більше, зірка російського ТБ насмілилася поскаржитися, що через "теперішні реалії" хтось (мабуть, вона сама) втрачає давніх друзів, братів і сестер.

"У сім'ях різні погляди, розходяться пари, люди не можуть домовитися, живучи в різних країнах. Це страшно, що за збігом обставин ти втрачаєш друзів, з якими дружив 10-15 років. Брати, сестри просто одне одному не телефонують", – ділиться гастролерка.

Цікаво, що впродовж усього інтерв'ю Регіна та Вікторія говорили не про війну в Україні, яку розв'язала Росія, а про "теперішні реалії". Як зазначила гастролерка у субтитрах, це "те, про що не можна говорити в слух".

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