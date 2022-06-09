Багато зірок вступили до лав тероборони та ЗСУ з перших днів війни. Чоловіки подбали, щоб дружини з дітьми були в безпеці, а самі стали на захист України. Щодня вони разом з багатьма іншими земляками ризикують життям, виганяючи російських окупантів з наших земель. Ця війна на завжди змінила всіх не лише внутрішньо, а й зовнішньо.

Цікаво Несподівані дуети та ексгастролери: українські зірки до сліз співають про війну

На серці з'явилися рани, які вже ніколи не загояться, а на обличчі – зморшки, які завжди нагадуватимуть про цю жорстоку війну. Ми звикли бачити їх щасливими на сцені, в елегантному вбранні на червоних доріжках світських заходів. Здається, що це було в минулому житті. Понад 100 днів боротьби з російськими загарбниками – ніби вічність. Як вони змінили тих, чиєю творчістю захоплюються мільйони українців, – дізнавайтеся далі.

Гурт "Антитіла"

Музиканти гурту "Антитіла" до та під час війни / Фото з інстаграму колективу

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" до війни та після поранення / Фото з інстаграму Хливнюка

Женя Галич

Соліст O.Torvald до війни та на службі в ЗСУ / Фото з інстаграму Галича

Максим Михайлюк

Головний герой "Холостяка-10" до війни та на службі / Фото з інстаграму Михайлюка

Олег Сенцов

Режисер до війни та на фронті / Фото з фейсбуку Сенцова

Ахтем Сеітаблаєв

Режисер до війни та на службі в ТрО / Фото з фейсбуку Сеітаблаєва

Олександр Положинський

Екссоліст гурту "Тартак" на сцені та на фронті / Фото з фейсбуку Положинського

Андрій Федінчик

Актор до війни та на службі / Фото з інстаграму Федінчика

Олексій Тритенко

Актор у мирний час та на фронті / Фото з інстаграму Тритенка

Коля Серга

Співак до війни та на службі в ТрО / Фото з інстаграму Серги

Дмитро Дікусар

Танцівник на сцені та на фронті / Фото з інстаграму Дікусара

Віктор Бронюк

Соліст гурту ТІК до війни та на службі / Фото з інстаграму Бронюка

Даніель Салем

Ведучий до війни та в теробороні / Фото з інстаграму Салема

Yarmak

Репер до війни та на службі в ЗСУ / Фото з інстаграму Yarmak

Гарік Бірча

Актор у мирний час і на фронті / Фото з інстаграму Бірчі

Михайло Панчишин

Співак до війни та на службі / Фото з інстаграму Панчишина

Євген Терехов

Громадський діяч і чоловік Наталки Карпи до війни та на службі / Фото з фейсбуку Терехова