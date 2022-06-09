Багато зірок вступили до лав тероборони та ЗСУ з перших днів війни. Чоловіки подбали, щоб дружини з дітьми були в безпеці, а самі стали на захист України. Щодня вони разом з багатьма іншими земляками ризикують життям, виганяючи російських окупантів з наших земель. Ця війна на завжди змінила всіх не лише внутрішньо, а й зовнішньо.
Цікаво Несподівані дуети та ексгастролери: українські зірки до сліз співають про війну
На серці з'явилися рани, які вже ніколи не загояться, а на обличчі – зморшки, які завжди нагадуватимуть про цю жорстоку війну. Ми звикли бачити їх щасливими на сцені, в елегантному вбранні на червоних доріжках світських заходів. Здається, що це було в минулому житті. Понад 100 днів боротьби з російськими загарбниками – ніби вічність. Як вони змінили тих, чиєю творчістю захоплюються мільйони українців, – дізнавайтеся далі.
Гурт "Антитіла"
Музиканти гурту "Антитіла" до та під час війни / Фото з інстаграму колективу
Андрій Хливнюк
Лідер гурту "Бумбокс" до війни та після поранення / Фото з інстаграму Хливнюка
Женя Галич
Соліст O.Torvald до війни та на службі в ЗСУ / Фото з інстаграму Галича
Максим Михайлюк
Головний герой "Холостяка-10" до війни та на службі / Фото з інстаграму Михайлюка
Олег Сенцов
Режисер до війни та на фронті / Фото з фейсбуку Сенцова
Ахтем Сеітаблаєв
Режисер до війни та на службі в ТрО / Фото з фейсбуку Сеітаблаєва
Олександр Положинський
Екссоліст гурту "Тартак" на сцені та на фронті / Фото з фейсбуку Положинського
Андрій Федінчик
Актор до війни та на службі / Фото з інстаграму Федінчика
Олексій Тритенко
Актор у мирний час та на фронті / Фото з інстаграму Тритенка
Коля Серга
Співак до війни та на службі в ТрО / Фото з інстаграму Серги
Дмитро Дікусар
Танцівник на сцені та на фронті / Фото з інстаграму Дікусара
Віктор Бронюк
Соліст гурту ТІК до війни та на службі / Фото з інстаграму Бронюка
Даніель Салем
Ведучий до війни та в теробороні / Фото з інстаграму Салема
Yarmak
Репер до війни та на службі в ЗСУ / Фото з інстаграму Yarmak
Гарік Бірча
Актор у мирний час і на фронті / Фото з інстаграму Бірчі
Михайло Панчишин
Співак до війни та на службі / Фото з інстаграму Панчишина
Євген Терехов
Громадський діяч і чоловік Наталки Карпи до війни та на службі / Фото з фейсбуку Терехова