Увесь цивілізований світ засуджує визнання Путіним бойовиків. А Регіна Тодоренко, яка народилася та виросла в Україні, схоже, не планує виступати проти агресора, а поширює ідею "миру у всьому світі".

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Регіна Тодоренко здивувала неоднозначним фото

На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 8 мільйонів користувачів мережі, телеведуча поширила фото, де зображена з чоловіком та сином. Коханий Регіни – російський співак Влад Топалов. Зараз подружжя живе в Росії, Тодоренко там активно виступає, бере участь в телешоу та розвиває кар'єру співачки.

На світлину Регіна додала український та російський прапори, чим висловила неоднозначно позицію. Схоже, що дії Путіна зірка не засуджує, лише зазначає, що вона за мир.

Господи, нехай наші діти живуть в мирний час, у мирному суспільстві, повному любові та взаєморозуміння,

– написала Тодоренко під фото.



Регіна Тодоренко здивувала неоднозначною позицією / Фото з інстаграму ведучої

Регіна розуміла, що така публікація викличе неоднозначну реакцію серед підписників, тому коментарі до неї заздалегідь закрила.

Зверніть увагу! Чоловік Тодоренко – Владислав Топалов з 2017 року перебуває в базі "Миротворець". Туди він потрапив за неодноразовий незаконний перетин державного кордону України та участь в пропагандистських заходах на території окупованого Криму.

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