Українська співачка Софія Ротару, що часто виступає в Росії та отримує там нагороди, на 5 день російсько-української війни порушила мовчання.
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Ротару про війну в Україні
Виконавиця опублікувала допис, у якому висловилась про війну. Вона зауважила, що свобода не варта агресії, смертей та руйнування.
Незалежність і свобода коштує дорого – це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки!
– написала Софія Ротару.
Артистка повідомила, що перебуває в Києві. Там вона молиться за українських захисників.
"Я у Києві! Молюся за наших захисників та мир в Україні! Пишу цей текст і так, мої руки трясуться. Тремтять, бо по всій Україні точаться жорстокі бої… Сил нам усім і миру!" – написала вона.
Софія Ротару висловилась про війну / Фото з інстаграму Софії Ротару
Нагадаємо, ще в грудні 2021 року Софія Ротару виступила на фестивалі "Пісня року" у Москві. Там вона сфотографувалась в обіймах Філіпа Кіркорова, який вперто мовчить та не говорить про російське вторгнення в Україну.
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Текст публікації Софії Ротару
Незалежність і свобода коштує дорого – це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки!
Я у Києві! Молюся за наших захисників та мир в Україні! Пишу цей текст і так, мої руки трясуться. Тремтять, бо по всій Україні точаться жорстокі бої… Сил нам усім і миру!
…Одна калина за вікном,
Одна родина за столом,
Одна стежина, щоб до дому йшла сама,
Одна любов на все життя,
Одна журба до забуття
І Україна, бо в нас іншої нема!