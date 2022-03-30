Українська телеведуча Катя Осадча знову вирішила звернутися до знаменитості Регіни Тодоренко, яка продовжує відмовчуватися в Москві. Зараз ведуча вагітна вдруге. Вона скаржиться, що особливий стан проходить гірше, ніж вперше – вона начебто постійно тривожиться.

До слова Коли ми переможемо, спаде пелена, – Коля Сєрга про Регіну Тодоренко, яка мовчить про війну

Катя Осадча звернулась до Тодоренко

Ведуча вирішила вкотре зачепити тему аполітичності, якою маніпулюють відомі медійні особи в Росії та Україні, щоб виправдати мовчання про війну.

Не хотіла чіпати знову тему, але ні, напишу, може колись лід зрушиться. Від вагітної Регіни Тодоренко мовчання ще болючіше, запрошуємо народити в бомбосховище, приїзд організуємо,

– запропонувала Катя Осадча.



Катя Осадча звернулась до Тодоренко / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, зірка вже зверталась до української колеги, що живе в Росії. Вона просила її не мовчати.

Що зірки кажуть про Тодоренко