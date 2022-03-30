Українська телеведуча Катя Осадча знову вирішила звернутися до знаменитості Регіни Тодоренко, яка продовжує відмовчуватися в Москві. Зараз ведуча вагітна вдруге. Вона скаржиться, що особливий стан проходить гірше, ніж вперше – вона начебто постійно тривожиться.
До слова Коли ми переможемо, спаде пелена, – Коля Сєрга про Регіну Тодоренко, яка мовчить про війну
Катя Осадча звернулась до Тодоренко
Ведуча вирішила вкотре зачепити тему аполітичності, якою маніпулюють відомі медійні особи в Росії та Україні, щоб виправдати мовчання про війну.
Не хотіла чіпати знову тему, але ні, напишу, може колись лід зрушиться. Від вагітної Регіни Тодоренко мовчання ще болючіше, запрошуємо народити в бомбосховище, приїзд організуємо,
– запропонувала Катя Осадча.
Катя Осадча звернулась до Тодоренко / Фото з інстаграм-сторіз
Що зірки кажуть про Тодоренко
- Даша Астаф'єва шокована, що вагітна Регіна Тодоренко мовчить, поки російський агресор вбиває українських дітей та трощить міста.
- Олексій Дурнєв поділився, що йому соромно за блогерку й ведучу, адже поки вона відмовчується в Москві, її батьки живуть в Одесі.
- Євгену Синельникову Регіна надиктувала кілька голосових у сльозах, де просила триматися. Та режисер однаково вважає, що її розбір гардеробу – низький вчинок.