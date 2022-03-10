Регіна Тодоренко родом з Одеси, там живе її сім'я. Однак визнавати, що Росії веде на території України повномасштабну війну, ведуча не поспішає. Натомість вона вирішила "розслабити мізки" та влаштувала розбір гардеробу у сторіз.

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Тодоренко одружена з російським співаком Владом Топаловим. Вони живуть на Росії, там виховують сина. Коли в Україні почалася війна, артистка закликала до миру та натякнула на дружбу між державою-терористом та Україною.

У час війни Тодоренко розібрала гардероб

Поки тисячі українських жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, оточені російськими окупантами, Регіна вирішила в сторіз розібрати весняний гардероб. Вона не бере участь в інформаційній війні проти Росії, натомість просто замовчує про ті воєнні злочини, які відбуваються на нашій території. Дивно й те, що чимало шанувальників Тодоренко дякують їй за таку позицію. Серед них є українці.

Розбір гардеробу Регіни Тодоренко / Скриншоти інстаграм-сторіз ведучої

Модель та співачка Даша Астаф'єва, яка зараз допомагає серед волонтерів, звернулася до Тодоренко. В інстаграм-сторіз зірка опублікувала скриншот сторінки Регіни та написала: "Є*ать ти гнида!".

Якраз час для розбору гардеробу, а найголовніше – для мовчання! Коли вбивають цілі міста людей, країну та частину світу, в які ви більше ніколи, сподіваюся, не повернетеся! Всі українці, які живуть та працюють в Росії, всі, хто мовчить, ви такі ж тварюки, як ті, що приходять сюди, щоб вбивати мирних людей! Вас ніколи не пробачать. Для нас ви померли! Мені соромно, що колись я з вами віталася і знала вас,

– емоційно висловилася Даша.

Відповідь Регіні Тодоренко від Даші Астаф'євої / Скриншоти інстаграм-сторіз ведучої

Зазначимо, що Даша Астаф'єва після початку війни на Донбасі також була в Росії. Зараз вона постійно засуджує повномасштабне вторгнення держави-терористки та підтримує українських захисників.

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