9 травня на Росії цинічно відсвяткували річницю перемоги над нацизмом. Українська гастролерка Таїсія Повалій виступила на одному з концертів, де співала українською.

Про що мова Повалій розважала московську публіку на концерті 9 травня: співала українську пісню

Як відреагувала Приходько

Українська співачка Анастасія Приходько обурилась цинічним і безчесним виступом Повалій. Вона нагадала, що вже довго боролась за те, щоб позабирати звання у гастролерів.

"Я не зламалася за 8 років боротьби тут проти цієї нечисті, боролося проти українських зрадників, коли майже не відчувала підтримки, боролося проти русні та їх нападів з усіх сторін! І про цю гниль казала 8 років забрати звання, забрати право виступати на території України! Всі ці Порошенко, Тимошенко, Нищук й всі інші не дбали про українську культуру! А дбали про свої активи. І я дуже прошу звернути на це увагу тих, хто в змозі в решті решт розв'язати це питання", – написала Приходько.

Виконавиця додала, що треба проводжувати боротись за те, щоб заборонити гастролерів в Україні.

Бо під час війни співати в кремлі українських пісень в той час, коли гинуть українці, це вже за межею добра та зла… Від Тодоренко до Повалій, від Лободи до Йолки, і так далі лишити всіх звань, та заборонити виступи у публічних просторах! Назавжди. Тільки так будується вільна держава!

– підкреслила співачка.

Зауважимо, Анастасія Приходько й справді активно виступає проти гастролерок, зокрема, Ані Лорак та Світлани Лободи. Вона пропонувала покарати їх за мовчання, позбавивши українського громадянства та усіх звань.

Реакція Каті Осадчої

Телеведуча більш лаконічно висловилась про гастролерку, але не менш емоційно.

Це вже навіть не описується словом п*здець. Тема позбавлення громадянства актуальна,

– написала вона.



Катя Осадча про Повалій / Фото з інстаграм-сторіз