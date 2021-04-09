В течение последней недели было немало как радостных, так и печальных событий: от "католической" Пасхи до смерти мужа Елизаветы II – принца Филиппа. О чем говорили СМИ и фанаты последние дни – читайте на Showbiz 24.

"Католическая" Пасха

Весь западный мир 4 апреля отмечал светлый праздник Воскресения Господня – Пасху. Верующие восточного обряда взамен ждут праздник 2 мая. Многие украинцы и знаменитости отмечали праздник в кругу родных и делились радостными фото в социальных сетях.

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Среди украинских звезд с праздником поздравила семья Наталки Карпы, а вот относительно зарубежных, то Пасху праздновала вся королевская семья, семья Кардашян-Дженнер и Бекхэмы и многие другие.

"Недоступная" корона

Мисс Вселенная

Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" должен состояться в Майами 16 мая. Но главная красавица страны – "Мисс Украина 2020" Елизавета Ястремская могла не попасть на конкурс из-за проблем с предоставлением визы в США. Визовые офицеры сомневались, пускать ли девушку в страну, потому что ее родная сестра живет в Майами, а она сама является незамужней и без детей. Вероятно, они опасались, что Елизавета нелегально останется в стране.

Но после обращения президента "Мисс Украина-Вселенная" Анны Филимоновой к временно поверенной в делах США Кристины Квин, девушке разрешили въезд в Америку. Победительница конкурса "Мисс Украина" рассказала, что в посольстве США не только пошли ей навстречу, но и в условиях строгого карантина упростили процедуру записи на второе собеседование.

Мисс Папуа-Новая Гвинея

На другом конкурсе красоты произошел еще больший курьез – у обладательницы титула "Мисс Папуа-Новая Гвинея" Люси Майно забрали корону. А все потому, что она опубликовала в тиктоке видео, где танцует тверк. Поскольку она выполняла роль культурного посла страны и защитника интересов женщин, комитет конкурса был убежден, что такой танец не может быть образцом для подражания. Люси Майно уже отреагировала на скандал и обвинила организаторов в мизогинии.

Миссис Шри-Ланка

Не меньший резонанс получил скандал с конкурсом "Миссис Шри-Ланка". Бывшая обладательница титула Кэролайн Джури прямо на сцене конкурса сняла корону с головы победительницы Пушпики де Сильвы, поскольку заявила, что та недавно развелась, что противоречит условиям конкурса. Она сняла корону и отдала ее женщине, которая заняла второе место.

Но уже через несколько дней Кэролайн Джури арестовали по обвинению в нападении и причинении вреда, поскольку де Сильва получила травмы головы. Организаторы конкурса также осудили действия женщины, назвав ее поведение позорным. Сама же победительница де Сильва рассказала, что хоть и не живет сейчас с мужем, однако до сих пор замужем за ним. У нее также есть маленький сын.

Музыкальные премьеры

Эта неделя была богатой на музыкальные новинки в украинском шоу-бизнесе. Звезды один за другим презентовали новые композиции и альбомы, которые фанаты уже "заслушали до дыр".

Певица Тина Кароль 2 апреля представила альбом "Красиво", в который вошли 7 композиций. Немало фанатов услышали в песнях артистки "след Дана Балана". Не всем понравилось новое творение Тины.

2 апреля представила альбом "Красиво", в который вошли 7 композиций. Немало фанатов услышали в песнях артистки "след Дана Балана". Не всем понравилось новое творение Тины. Alyona Alyona тоже поразила своим новым альбомом под названием Galas, который вышел 8 апреля. В нем звезда поместила 15 композиций, 11 из которых были записаны совместно с европейскими исполнителями. Перед релизом звезда также публиковала эротические фотопародии, которые вызвали оживленное обсуждение в сети.

К слову Alyona Alyona отреагировала на критику скандального фото, где она голой прикрылась флагом

Юная исполнительница Jerry Heil 9 апреля выпустила новый мини-альбом под названием "#Особисте". Он состоит из 6 треков, объединенных интимной и лирической тематикой.

9 апреля выпустила новый мини-альбом под названием "#Особисте". Он состоит из 6 треков, объединенных интимной и лирической тематикой. Касательно музыкальных хитов, то на прошлой неделе MamaRika и VovaZiLvova представили совместную композицию "Сердце стучит, стучит, стучит".

и представили совместную композицию "Сердце стучит, стучит, стучит". Злата Огневич поразила новой песней, которую уже назвали "будущим свадебным хитом" – "Я твоя єдина".

поразила новой песней, которую уже назвали "будущим свадебным хитом" – "Я твоя єдина". А вот Арсен Мирзоян удивил эротическим клипом на новую песню "Подружка".

Смерть принца Филиппа

Наиболее шокирующей новостью последних дней стала смерть 99-летнего принца Филиппа – супруга правящей королевы Елизаветы II в Великобритании. Мужчина скончался утром 9 апреля в Виндзорском дворце. Причину смерти в Букингемском дворце не называют, но в последнее время мужчина много болел – он месяц провел в больнице и ему сделали операцию на сердце.



Принц Филипп с женой Елизаветой II / Фото Getty Images

Мужчина до сегодня был долгожителем в британской королевской семье, а вместе с женой Елизаветой II – дольше всех членов королевской семьи был в браке. Пара поженилась 20 ноября 1947 года и с тех пор родила и воспитывала четверых детей: принца Чарльза, принцессу Анну, принца Эндрю и принца Эдварда.

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Пока ни в СМИ, ни в Букингемском дворце не сообщается когда и где состоится прощание с принцем Филиппом. Сейчас Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании, члены королевской семьи, Президент Украины Владимир Зеленский и другие общественные деятели уже выразили свое сожаление по поводу невосполнимой утраты в Великобритании. 10 июня 2021 года принцу Филиппу могло исполниться 100 лет.