Принцу Филиппу провели операцию на сердце: герцог остается в больнице
Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп перенес операцию на сердце, которую ему делали в больнице святого Варфоломея. Герцог Эдинбургский пока останется в больнице для отдыха.
Источник:The Guardian
Принцу Филиппу провели операцию на сердце, которая прошла вполне успешно. Муж королевы Елизаветы II останется в больнице.
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Принц Филипп перенес операцию
После почти двух недель лечения герцога перевели в другую больницу – Святого Варфоломея. Она является одним из крупнейших центров сердечно-сосудистых заболеваний в Европе. Там принца Филиппа поподробнее обследовали. После сердечного приступа, который перенес герцог Эдинбургский ранее, ему сделали операцию.
Супруг королевы перенес процедуру в среду, 3 марта. Еще на некоторое время он должен остаться в больнице, для отдыха.
"Его Королевское Высочество будет оставаться в больнице для лечения, отдыха и восстановления в течение нескольких дней", – сообщили представители дворца.
Болезнь принца Филиппа: кратко
- Герцога Эдинбургского госпитализировали в середине февраля из-за плохого самочувствия. Прошло почти две недели с начала его лечения.
- Мужу Елизаветы II не нравилось находиться в больнице, ему была не по нраву лишняя суета.
- После обследования у принца Филиппа обнаружили инфекцию. Известно также, что болезнь Его Высочества не связана с коронавирусом, поскольку он вакцинировался.
- 1 марта принца перевели в больницу Святого Варфоломея, которая специализируется на сердечно-сосудистых заболеваниях.
- Несмотря на то, что принц Чарльз был расстроен из-за состояния своего отца, самый младший сын герцога Эдинбургского заверил, что ему гораздо лучше.
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