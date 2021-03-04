Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп перенес операцию на сердце, которую ему делали в больнице святого Варфоломея. Герцог Эдинбургский пока останется в больнице для отдыха.

Принцу Филиппу провели операцию на сердце, которая прошла вполне успешно. Муж королевы Елизаветы II останется в больнице.

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Принц Филипп перенес операцию

После почти двух недель лечения герцога перевели в другую больницу – Святого Варфоломея. Она является одним из крупнейших центров сердечно-сосудистых заболеваний в Европе. Там принца Филиппа поподробнее обследовали. После сердечного приступа, который перенес герцог Эдинбургский ранее, ему сделали операцию.

Супруг королевы перенес процедуру в среду, 3 марта. Еще на некоторое время он должен остаться в больнице, для отдыха.

"Его Королевское Высочество будет оставаться в больнице для лечения, отдыха и восстановления в течение нескольких дней", – сообщили представители дворца.

Болезнь принца Филиппа: кратко