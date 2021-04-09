В четверг, 8 апреля, полиция арестовала обладательницу титула "Миссис Мира-2020" Кэролайн Джури, которая в прямом эфире сняла корону с новоизбранной "Миссис Шри-Ланка". Все из-за того, что Де Сильва заявила о травмах головы.

Пушпике Де Сильви вернули титул "Миссис Шри-Ланка-2021" - конкурса красоты для женатых женщин. Однако из-за курьеза на сцене она получила травмы головы, поэтому была вынуждена пройти обследование у врача. После осмотра красавица заявила на свою обидчицу в полицию.

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Правоохранители допросили Кэролайн Джури и организаторов конкурса, которые назвали поведение Джури позорным. Так, "Миссис Мира-2020" и модель Чулу Манамендлу, которая помогала отбирать корону, арестовали.

"Мы арестовали Кэролайн Джури и Чулу Манамендлу из-за обвинений в нападении и причинении вреда", – говорится в заявлении полиции.

Впоследствии их освободили под залог, но обязались появиться в суде 19 апреля. Пушпика Де Сильва сообщила, что готова остановить судебное дело в обмен на публичные извинения Кэролайн Джури, однако та отказалась.

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Как "Миссис мира 2020" сняла корону с "Миссис Шри-Ланка"

В финале конкурса красоты "Миссис Шри-Ланка", который состоялся 4 апреля, победительницей объявили Пушпику Де Сильву. Через несколько минут после присвоения ей титула на сцене появилась одна из судей "Миссис мира-2020" Кэролайн Джури. Она заявила, что красавица нарушила правила конкурса – развелась с мужем. Прямо на сцене судья нагло содрала корону с Де Сильвы и передала девушке со вторым местом.

Впоследствии выяснилось, что Пушпика Де Сильва действительно не живет со своим мужем, однако официально они не разведены. Организаторы конкурса быстро извинились перед женщиной и вернули ей корону и титул "Миссис Шри-Ланка-2021".