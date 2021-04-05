Популярная украинская певица MamaRika и рэпер VovaZiLvova презентовали дуэтную песню "Сердце стучит, стучит, стучит". Артисты стремились поощрить слушателей открываться новому опыту и вызовам.

Такая дуэтная композиция получилась невероятно эмоциональной. Музыканты отмечают, что хотели создать трек, который будет вдохновлять людей не застревать в старых ощущениях.

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Я с Вовой знакома еще со студенческих времен. Поэтому, когда он предложил совместный трек, я подозревала, что должно быть круто. Когда же услышала песню, то сразу согласилась, потому что это мой вайб и она меня задела за живое. Наверное, главной причиной нашей коллаборации является музыка и честный месседж, который, я уверена, дойдет до каждого сердца,

– поделилась MamaRika.

VovaZiLvova добавил, что давно не было песен о любви, которые бы по-настоящему впечатляли. Также он поблагодарил коллегу за сотрудничество.



VovaZiLvova / Фото пресс-службы

Артисты не только записали хит, но и сняли очень чувственную видеоработу. Режиссер клипа Александр Швец решил показать внутренний мир человека с разбитым сердцем: "Чаще всего, когда нам разбивают сердце, единственной реальностью становится внутренний мир, в котором собеседниками являются лишь негативные эмоции. Мы боремся с ними, слишком привязываемся к ним. Иногда проигрываем им и они поглощают нас. А иногда, находим в себе силы и отпускаем. Не бойтесь открывать свое сердце, сколько бы раз его ни разбивали".

MamaRika и VovaZiLvova – "Сердце стучит, стучит, стучит": смотрите видео онлайн