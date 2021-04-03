На днях "Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская сообщила, что ей не дают визу в США, без которой она не сможет попасть на конкурс "Мисс Вселенная" в Майами. После публичной огласки девушке таки разрешили въезд в США и назначили дату собеседования.

Скандал решился при содействии президенткой "Мисс Украина-Вселенная" Анны Филимоновой, которая лично обратилась к временным поверенным в делах США Кристины Квин. За считанные дни 27-летней королеве красоты Елизавете Ястремской все же дали визу.

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Победительница конкурса "Мисс Украина" рассказала, что в посольстве США не только пошли ей навстречу, но и в условиях строгого карантина упростили процедуру записи на второе собеседование.

Хочу сообщить прекрасную новость – мне позвонили из посольства США и сказали, что мне дают визу! Я невероятно благодарна за то, что для меня сделали исключение и назначили дату собеседования. Теперь я точно знаю, что еду на "Мисс Вселенная",

– поделилась "Мисс Украина-2020".

Елизавета Ястремская публично поблагодарила посольство США и всем, кто поддерживал. Красавица сообщила, что впереди у нее месяц интенсивной подготовки. Уже 6 мая она отправится в Майами, где 16 мая состоится долгожданный конкурс.

Добавим, во время первого собеседования визовых офицеров смутило то, что родная сестра Елизаветы Ястремской вышла замуж за американцем и проживает с ним в Майами, где и состоится международный конкурс красоты "Мисс Вселенная-2020". Сомнения вызвало и то, что девушка не замужем и не имеет детей, как того требуют правила конкурса.

Анна Филимонова гарантировала возврат красавицы в Украину, ведь главная ее задача – достойно представить Родину. Напомним: