В воскресенье, 4 апреля, христиане западного обряда празднуют Пасху. Многие из мировых знаменитостей проводят время с семьей и показывают это поклонникам.

Мировые знаменитости присоединяются к празднованию Пасхи и поздравляют своих поклонников. Заодно они демонстрируют фото и показывают, как проводят семейный праздник.

К теме Наталка Карпа поздравила с Пасхой: яркие семейные фото в вышиванках

Кейт Миддлтон и принц Уильям

На странице Кенсингтонского дворца опубликовали видео, на котором качалка разбивает шоколадное яйцо с надписью "Счастливой Пасхи". Ролик вызвал положительные эмоции у поклонников.

Желаем каждому счастливой и благополучной Пасхи,

– написали под видео.

Принц Чарльз

Принц Уэльский опубликовал видеообращение к британцам и поздравил всех с Пасхой.

Семья Бекхэмов

Вся семья собралась за праздничным столом. На ярких фото позирует Виктория, Дэвид и их дети. По случаю Пасхи они надели миловидные обручи с ушками зайца.

Шакира

Певица опубликовала видео с кроликом и написала: "Желаю каждому счастливой Пасхи".

Клаудия Шиффер

Супермодель поделилась архивным фото: "Помню охоту за пасхальными яйцами".

Ким Кардашян

Светская львица показала фото в инстаграм-сториз, как ее дети ищут пасхальные яйца.



Сейнт Вест / Фото с инстаграм-сториз

Кайли Дженнер

Звезда показала подготовку к празднику. Она сделала огромное количество сладостей и тортиков.



Кайли Дженнер празднует Пасху / Фото с инстаграм-сториз

Пэрис Хилтон

Деми Роуз