Королевская семья, Бекхэмы и Кардашян: мировые знаменитости празднуют Пасху
В воскресенье, 4 апреля, христиане западного обряда празднуют Пасху. Многие из мировых знаменитостей проводят время с семьей и показывают это поклонникам.
Источник:24 канал
Мировые знаменитости присоединяются к празднованию Пасхи и поздравляют своих поклонников. Заодно они демонстрируют фото и показывают, как проводят семейный праздник.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям
На странице Кенсингтонского дворца опубликовали видео, на котором качалка разбивает шоколадное яйцо с надписью "Счастливой Пасхи". Ролик вызвал положительные эмоции у поклонников.
Желаем каждому счастливой и благополучной Пасхи,
– написали под видео.
Принц Чарльз
Принц Уэльский опубликовал видеообращение к британцам и поздравил всех с Пасхой.
Семья Бекхэмов
Вся семья собралась за праздничным столом. На ярких фото позирует Виктория, Дэвид и их дети. По случаю Пасхи они надели миловидные обручи с ушками зайца.
Шакира
Певица опубликовала видео с кроликом и написала: "Желаю каждому счастливой Пасхи".
Клаудия Шиффер
Супермодель поделилась архивным фото: "Помню охоту за пасхальными яйцами".
Ким Кардашян
Светская львица показала фото в инстаграм-сториз, как ее дети ищут пасхальные яйца.
Сейнт Вест / Фото с инстаграм-сториз
Кайли Дженнер
Звезда показала подготовку к празднику. Она сделала огромное количество сладостей и тортиков.
Кайли Дженнер празднует Пасху / Фото с инстаграм-сториз
Пэрис Хилтон
Деми Роуз
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