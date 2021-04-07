Сразу в двух владелиц престижных наград в конкурсах красоты забрали титулы: "Мисс Папуа-Новая Гвинея" потеряла статус через тверк-видео в сети, а "Миссис Шри-Ланку" обвинили в том, что она, несмотря на правила конкурса, пришла разведенной и еще и одержала победу.

"Мисс Папуа-Новая Гвинея" – без титула

Победительница конкурса красоты – 25-летняя Люси Майно, потеряла корону из-за критики ее тверк-танцев в тиктоке, сообщают в The Guardian. Многие поклонники негативно отреагировали на ее откровенные движения в видео, которое девушка уже удалила из сети, впрочем, комитет конкурса быстро прокомментировал ситуацию.

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Люси Майно танцует тверк в тиктоке: видео из сети

У обладательницы титула "Мисс Папуа-Новая Гвинея" забрали титул и корону, отметив, что она не может быть образцом для подражания. С нее также сняли обязанности, связанные с победой на конкурсе: она исполняла роль культурного посла страны и защитника интересов женщин. Поскольку цель конкурса – продвигать "культурное наследие и традиционные ценности" страны, то тверкинг вроде бы не соответствует этим принципам.

Бывшая "Мисс Папуа-Новая Гвинея" уже заявила, что такой досадный случай продемонстрировал глубоко укоренившееся женоненавистничество в стране.

Я уверена, что если бы общественный деятель мужского пола сделал тикток, мы бы все посмеялись над ним или даже похвалили бы его,

– отметила девушка, которая уже около недели ничего не публикует в инстаграме.

"Миссис Шри-Ланка" – тоже без короны

События с конкурсом красоты "Миссис Шри-Ланка" были еще драматичнее, сообщают в BBC. Все произошло прямо на сцене во время объявления победительницы конкурса. Бывшая "Миссис Шри-Ланка" и обладательница титула "Миссис Мира" Кэролайн Джуры решила отдать титул не победительнице Пушипке Де Сильви, а девушке со вторым местом, поскольку якобы обладательница титула уже была замужем и развелась, хотя это противоречит условиям конкурса.

Джури заявила об этом со сцены и на глазах у всей публики сняла корону и передала девушке со вторым местом. Оскорбленная Пушипка Де Сильва покинула сцену и заявила впоследствии, что она действительно не живет с мужем, но они не разведены. Она пообещала подать в суд на Кэролайн Джури.

Организаторы конкурса уже извинились перед женщиной и заявили, что поведение бывшей "миссис Шри-Ланка" было недопустимым и позорным. Пушипка Де Сильва получила назад свою корону и титул, та посвятила свою победу женщинам, чей брак не удался. Сама же победительница имеет сына.