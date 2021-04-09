Украинская певица Jerry Heil презентовала новый миниальбом #Личное. Он состоит из 6 треков, которые объединены интимной и лирической тематикой.

В пятницу, 9 апреля, артистка порадовала поклонников весенней премьерой. В чрезвычайно личных песнях звучание Jerry Heil осталось неизменным – трендовая поп-музыка, которая основывается на хуках и интересных аранжировочных находках.

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Каждая композиция этого альбома основана на историях из собственного опыта. Эпатажная исполнительница активно экспериментирует с интимной лирикой и по-новому открывается перед поклонниками.

Песни Jerry Heil из альбома #личное

#ДЕВОЧКА_ЛЮБОВЬ

Jerry Heil поделилась, что не знает, действительно ли отношения – это действительно испытание и маленькая жизнь, или любовь живет 3 года, она ведь никогда не встречалась ни с кем дольше, чем несколько месяцев. А вот влюбленные из ее песни, опьяненные от чувств, на максимальной скорости летели именно 3 года. Поговаривают, третий год самый сложный. По крайней мере именно так произошло у персонажей трека.

Jerry Heil - #ДЕВОЧКА_ЛЮБОВЬ: слушайте песню онлайн

#НЕ_ОРИ_МАМ

Мама Jerry Heil воспитала так, чтобы та даже не смотрела на женатых мужчин. У женщины есть свои истории и травмы, поэтому артистка всю жизнь боялась быть привлекательной, чтобы не обольстить женатого. И таки обольстила его. В песне #НЕ_ОРИ_МАМ.

Jerry Heil - #НЕ_ОРИ_МАМ: слушайте песню онлайн

#ОВЕРДРУЖБА_НЕДОСЕКС

Исполнительнице 25 лет, однако за всю жизнь она еще ни разу не влюблялась. Летом 2020 года кое-что изменилось, и Jerry Heil почувствовала нечто подобное этому особому состоянию. Однако, ей это казалось.

Jerry Heil - #ОВЕРДРУЖБА_НЕДОСЕКС: слушайте песню онлайн

#LULLABY (#КОЛЫБЕЛЬНАЯ)

Когда у тебя в голове есть идеал партнера, так трудно не примерить его на каждого, кто может подойти на эту роль. Это отсеивает ненужные отношения, но ты рискуешь одеть в эту иллюзию того, кто более или менее на нее похож. И ты знаешь, что произойдет дальше.

Jerry Heil - #LULLABY (#колыбельная): слушайте песню онлайн

#ГОЛОЙ

Jerry Heil поделилась, когда парень раздевает девушку глазами – это круто. Идеально, когда он сумел раздеть от комплексов, детских и взрослых страхов, ревности, социальных масок. Он знает девушку чистой, настоящей, голой. Не обнажив душу, не будешь знать, кто действительно любит ее без одежды.

Jerry Heil - # голой: слушайте песню онлайн

#ЛИЧНОЕ

Местами пророческая песня, написанная несколько лет назад, как и все в этом альбоме. Однако эта — одна из старейших композиций Jerry Heil, написанных еще в то время, когда певица сотрудничала с лейблом VIDLIK. Она об интимных чувствах, о душевном коннекте. Писалась потоком: первый куплет и припев исполнительница написала в шумном метро, где даже мыслей не слышно. Второй же куплет написался после того, как она прожила сценарий первого, будто действительно напророчила. Второй куплет стал выводом истории. И почему-то на английском.

Jerry Heil - #личное: слушайте песню онлайн