Муж Елезаветы II, принц Филипп умер 9 апреля 2021 года. Ему было 99 лет. Биографию монарха читайте в материале.

Известно, что принц Филипп перенес коронавирус, однако, что стало причиной смерти до сих пор не известно.

Читайте Умер принц Филипп – супруг британской королевы Елизаветы II

Биография принца Филиппа

Филипп был единственным сыном принца Андрея и внуком короля Греции – Георга I. Знакомство принца с Елизаветой произошло во время его учебы в колледже, а уже в 1946 году он попросил у короля разрешения жениться на наследницей престола.



Умер принц Филипп: биография монарха

Перед заключением брака он перешел в англиканство, отказался от всех своих прежних титулов и возможности, чтобы его потомки носили его фамилию. У Филиппа и Елизаветы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский, и принц Эдуард, граф Уэссекский. У супругов было восемь внуков и десять правнуков.

Монарх был также известен как хороший военный. У принца Филиппа даже было несколько воинских званий. Сначала, в 1951 году ему присвоили чин лейтенант-командора, а уже в 1952 году ему было присвоено звание командора.

Вероятные измены принца Филиппа

Во всех браках бывают ссоры и недоразумения, и хоть как супружеская чета, Филипп и Елизавет, не пыталась казаться "идеальной", у них тоже были семейные проблемы. Елизавета и Филипп поженились в 1947 году, а уже в 1948 мужчину начали подозревать в том, что он "скачет в гречку". Причиной этому стали сплетни о его связи с актрисой Пэт Кирквуд.



Вероятные измены принца Филиппа: Пэт Кирквуд

Известно, что с артисткой принц познакомился в одном из театров Лондона. После выступления Пэт Филипп решил наведаться к ней в гримерку, где они поговорили. Затем Филипп и Кирквуд пошли в ресторан Les Ambassadeurs и решили посетить танцы, на которых провели целую ночь. Такой поступок принца Филиппа очень удивил общество, так как его жена тогда была беременна их первенцем – Чарльзом. Однако, актриса Пэт Кирквуд опровергла все связи с принцем.

Следующей, кому приписывали роман с принцем Филиппом, стала Элен Корде. Известно, что Элен была подругой детства Филиппа, с которой они вместе росли в Греции. Ходили слухи, что принц был горячо влюблен в Элен, однако его отправили в Дартмут, чтобы разлучить с любимой и женить на королеве. Через некоторое время Корде заявила, что выходит замуж, и это известие очень расстроило Филиппа.



Вероятные любовницы принца Филиппа: Элен Корде

Однако, отношения Элен с ее мужем не сложились, и супруги развелись. После развода Корде родила двоих детей, но не сказала, кто является их отцом. Интересно, что именно принц Филипп был выбран крестным детей Корде. Это и вызвало сплетни, что он является их вероятным отцом.