"Виноват Балан": Тину Кароль раскритиковали за новый альбом
Украинская певица Тина Кароль недавно презентовала альбом под названием "Красиво". Артистка продемонстрировала новый сценический образ и стиль в музыке, чем вызвала разные реакции у поклонников. Некоторые пользователи сети раскритиковали Кароль и отметили, что в ее новых треках чувствуется влияние Дана Балана.
Источник:24 канал
Напомним, что исполнительнице приписывают роман с харизматичным молдавским певцом Даном Баланом. Многие поклонники разочарованы новым альбомом Тины, чего не скрывают в комментариях.
К теме Тина Кароль презентовала альбом "Красиво": новый сценический образ певицы
Новый альбом Тины Кароль
2 апреля состоялась премьера альбома Тины Кароль "Красиво". Он состоит из семи танцевальных композиций: "Это любовь", "Хороший парень", "Скандал", "Любовники", "Красиво", "Девочка" и "Бегу". Они кардинально отличаются от предыдущих треков исполнительницы и вызвали разные эмоции у слушателей.
Реакция сети
Новый образ Кароль получился необычным и удивил ее поклонников. Многим он очень понравился, но есть и те, кто недоволен перевоплощением исполнительницы. Также фанаты отмечают, что в ее новом творчестве чувствуется влияние Дана Балана.
- "Раньше было лучше".
- "Тина все хуже и хуже. И что вы пропагандируете? Вероятно, вы перешли на другую сторону".
- "Масонские знаки в действии!"
- "Чувствуется влияние Балана".
Реакция на альбом Тины Кароль / Скриншот из инстаграма Тины Кароль
Верные поклонники артистки не оставили ее без поддержки. Они оставляют много приятных слов в комментариях и отмечают, что Кароль в очередной раз смогла удивить.
- "А ты наша любовь!"
- "Такая разная, но такая наша! Любим сильно!"
- "Эта любовь не случайна! Лучшая!"
- "Любим взаимно, наша королева!"
- "Ты – это любовь!"
Реакция на альбом Тины Кароль / Скриншот из инстаграма Тины Кароль
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