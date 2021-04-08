Украинская певица Тина Кароль недавно презентовала альбом под названием "Красиво". Артистка продемонстрировала новый сценический образ и стиль в музыке, чем вызвала разные реакции у поклонников. Некоторые пользователи сети раскритиковали Кароль и отметили, что в ее новых треках чувствуется влияние Дана Балана.

Напомним, что исполнительнице приписывают роман с харизматичным молдавским певцом Даном Баланом. Многие поклонники разочарованы новым альбомом Тины, чего не скрывают в комментариях.

К теме Тина Кароль презентовала альбом "Красиво": новый сценический образ певицы

Новый альбом Тины Кароль

2 апреля состоялась премьера альбома Тины Кароль "Красиво". Он состоит из семи танцевальных композиций: "Это любовь", "Хороший парень", "Скандал", "Любовники", "Красиво", "Девочка" и "Бегу". Они кардинально отличаются от предыдущих треков исполнительницы и вызвали разные эмоции у слушателей.

Реакция сети

Новый образ Кароль получился необычным и удивил ее поклонников. Многим он очень понравился, но есть и те, кто недоволен перевоплощением исполнительницы. Также фанаты отмечают, что в ее новом творчестве чувствуется влияние Дана Балана.

"Раньше было лучше".

"Тина все хуже и хуже. И что вы пропагандируете? Вероятно, вы перешли на другую сторону".

"Масонские знаки в действии!"

"Чувствуется влияние Балана".

Реакция на альбом Тины Кароль / Скриншот из инстаграма Тины Кароль

Верные поклонники артистки не оставили ее без поддержки. Они оставляют много приятных слов в комментариях и отмечают, что Кароль в очередной раз смогла удивить.

"А ты наша любовь!"

"Такая разная, но такая наша! Любим сильно!"

"Эта любовь не случайна! Лучшая!"

"Любим взаимно, наша королева!"

"Ты – это любовь!"



Реакция на альбом Тины Кароль / Скриншот из инстаграма Тины Кароль