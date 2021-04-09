Британский премьер отреагировал на смерть принца Филиппа
Муж Елизаветы II, принц Филипп, умер в возрасте 99 лет. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что с большим сожалением получил это известие.
Источник:BBC
Джонсон подчеркнул, что герцог Эдинбургский заслужил благосклонность многочисленных поколений в Великобритании, в Содружестве и во всем мире.
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Он был самым старшим мужем действующего монарха в истории. А также одним из последних живых людей в стране, которые принимали участие во Второй мировой войне,
– подчеркнул премьер-министр.
Британский чиновник также подчеркнул, что муж Елизаветы II упоминался в депешах за храбрость. Он добавил, что королевская семья потеряла не просто уважаемого общественного деятеля, но и преданного мужа, отца, дедушку.
Что известно о смерти принца Филиппа
- Муж королевы Елизаветы II умер утром 9 апреля в Виндзорском замке.
- Заметим, что 10 июня 2021 года принцу Филиппу исполнилось бы 100 лет.
- Официальную причину смерти пока не обнародовали.
- Ранее его пришлось срочно госпитализировать в больницу короля Эдуарда VII.
- Ему сделали операцию на сердце и выписали домой. С тех пор прошел месяц.
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