Муж Елизаветы II, принц Филипп, умер в возрасте 99 лет. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что с большим сожалением получил это известие.

Джонсон подчеркнул, что герцог Эдинбургский заслужил благосклонность многочисленных поколений в Великобритании, в Содружестве и во всем мире.

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Он был самым старшим мужем действующего монарха в истории. А также одним из последних живых людей в стране, которые принимали участие во Второй мировой войне,

– подчеркнул премьер-министр.

Британский чиновник также подчеркнул, что муж Елизаветы II упоминался в депешах за храбрость. Он добавил, что королевская семья потеряла не просто уважаемого общественного деятеля, но и преданного мужа, отца, дедушку.

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