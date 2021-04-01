У победительницы конкурса "Мисс Украина" Елизаветы Ястремской возникли проблемы с визой в США. Из-за этого она не может попробовать свои силы на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная".

Елизавета Ястремская – победительница конкурса "Мисс Украина-2020" – может не попасть в США из-за отсутствия визы, которую пока ей не хотят предоставлять. Об этом сообщили на странице конкурса в Фейсбуке.

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Попадет ли "Мисс Украина" на "Мисс Вселенная"

Главный международный конкурс красоты должен состояться в Майами 16 мая. Поскольку "Мисс Украине" Елизавете Ястремской не дают визу, она обратилась с просьбой посодействовать тому, чтобы все-таки получить разрешение на въезд в США. В частности, президент "Мисс Украина-Вселенная" Анна Филимонова написала временной поверенной в делах США Кристине Квин.

Наша "Мисс Украина Вселенная-2020" Елизавета Ястремская должна принять участие в международном конкурсе "Мисс Вселенная-2020", проведение которого было отложено из-за пандемии на 16 мая 2021 года, который состоится в Майами, США, и подготовка к которому стартует 6 мая,

сообщила Филимонова.

Президент отметила, что визовые офицеры сомневаются относительно решения из-за неблагоприятного стечения обстоятельств. Родная сестра Елизаветы вышла замуж за гражданина США и проживает с ним сейчас именно в Майами. Также их смутило, что участницы "Мисс Вселенная" должны быть не замужем и без детей.

Отметим, что и в прошлом году победительница "Мисс Украина" имела трудности с въездом в США. Анастасии Субботе отказали в визе из-за того, что ее мать живет в Штатах.

Что известно о "Мисс Украина"